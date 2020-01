Fabián Coito le abre las puertas de la Selección de Honduras a Romell Quioto

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, dejó atrás las vacaciones y antes de su regreso al país hizo una escala en Houston, Estados Unidos, adonde conversó con el cuerpo técnico del Dynamo y los jugadores catrachos.

“La visita a Houston se produjo por la amistad que tengo con Tabaré Ramos (DT del Dynamo) y Matt Jordan, director deportivo, sobre un poco del tratamiento e información de cada convocatoria de los futbolistas. Hablé con Boniek y Maynor directamente, Alberth Elis no había llegado”, detalló el estratega charrúa que está por cumplir un año al frente de Honduras.

CASO QUIOTO

Romell Quioto apenas jugó en la temporada 2019 con el Houston Dynamo, su último partido fue el 8 de agosto, y el Montreal Impact decidió ficharlo bajo el mando del técnico francés Thierry Henry.

“Con Rommel estoy en contacto, hablamos hace dos días. Es muy buena la posibilidad de su cambio, y su entrenador conoce la posición de delantero. El cambio de equipo le puede venir muy bien, por supuesto que está dentro de la lista para ser elegido en la Selección, nadie está vetado”, afirmó el estratega.

DENIL MALDONADO

Sobre la incorporación del defensor Denil Maldonado al Pachuca, Fabián Coito se refirió al respecto: “He hablado con gente del Pachuca y les he dado mi opinión; pero quiero dejar claro que también he hablado con otros entrenadores y otros clubes por otros futbolistas y no se ha dado. No me considero que yo haya sido el factor clave en su fichaje. Todo se da por el rendimiento de Denil, y a mí me parece muy bueno que vaya a trabajar con un buen entrenador como lo es Paulo Pezzolano”.

Coito no duda de la sede que tendrá Honduras en la eliminatoria. “Nos vamos a manejar con San Pedro Sula y Tegucigalpa, cada una de las sedes tiene sus fortalezas y vamos a buscar aprovecharlas, y son dos ciudades que perfectamente pueden albergar a la Selección”.

El 29 de marzo enfrentan en amistoso a República Checa en Miami. “Es un equipo que se ha clasificado a la Eurocopa, muy duro, está clasificado en el ranking encima nuestro, tiene un juego muy directo, físico, atlético y con futbolistas que juegan en buenos clubes europeos, y será durísimo”.