Pedro Troglio: “Me parece exagerado, juro por mis hijos que nunca insulté al árbitro”

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio reaccionó indignado por el fuerte castigo que recibió por parte de la Comisión Nacional de Disciplina tras ser expulsado por el árbitro Said Martínez en el partido de la Liga Nacional contra el Real España.

El entrenador del Olimpia se defendió y desmintió de las acusaciones que hizo Said Martínez en el acta arbitral en la que insertó que Troglio lo insultó. “Ya sabía que me podían dar bastantes partidos, pero quiero decir que nunca insullté al árbitro, en el informe están mintiendo, solo le dije que nos había matado y me echó”, aseguró el argentino.

Cree que la sanción es muy excesiva. “Yo solo le gritaba '¿por qué me echas?'. También me parece exagerado pagar una multa, es la segunda vez que me echan por ser un técnico que no genera inconvenientes con los colegas, jugadores, no me meto en la vida de ningún equipo. Juro por mis hijos que nunca insulté al árbitro”.

Agregó: “Me parece una locura que te cobren multa, ¿multa de qué me cobras? ¿y entonces el día que me cobras mal me devolves la plata? Yo ahora tengo que pagar 10 mil lempiras. Ya está, cuatro fechas, no hay misterios”.

CONCIENCIA TRANQUILA

Troglio considera que el trato del arbitraje es diferente con Argentina. “Estoy tranquilo con mi concencia, tengo que 40 años en esta profesión y sé que aquí no hay que insultar a ningún árbitro, a diferencia de Argentina que allá podemos decirnos de todo y no pasa nada”.

“Los cuatro partidos me parecen exagerados, en ningún momento lo insulté (a Saíd Martínez), me podés dar uno o dos partidos que sería lo más lógico. He tenido charlas con todos los árbitros y ninguno me echó así, en el informe dice que lo insulté... pero ya está, me da lástima”, añadió.

Pedro Troglio y su asistente Gustavo Reggi en el entrenamiento de este viernes. Foto Ronald Aceituno

“Ojalá que no me vuelva a pasar, pero lamentablemente cápaz me vuelva a pasar porque esto es fútbol y a veces no se puede controlar“, agregó.

PIDE PERDÓN PARA CARLOS PINEDA

Pedro Troglio también se refirió a la expulsión de su joven mediocampista Carlos Pineda contra el Real España. “Si somos tan perfectos en el acta arbitral y vemos que Pineda salta, choca cabeza con cabeza y lo expulsas, tenés que perdonarlo, hay que ver eso“.

El estratega sudamericano da la razón a las palabras de Diego Vázquez. “Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero ya está... a cumplir mis cuatro fechas y nada más. Estoy indignado porque me echa el mismo árbitro y las dos veces que quise hablar con él, no quiso nada“.

Para cerrar, Troglio recordó un episodio que vivió con el árbitro argentino Néstor Pitana. “A mi me echó Pitana, árbitro mundialista. Le dije 'la con** de tu madre' y el también me dijo lo mismo, y encima mide dos metros, me di la vuelta y me fui“.

DATO

Olimpia se enfrentará el sábado ante los Lobos de la UPN en Choluteca y el equipo será dirigido por el “profe Pablo y Sergio López“, confirmó Troglio.