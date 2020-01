Ramiro Martínez: “Haber ganado el título es un bálsamo para toda la mala onda que había”

San Pedro Sula, Honduras.

La felicidad y la armonía han regresado al Real España. Tras conquistar en su primera edición la Copa Premier Centroamericana frente al Olimpia, los aires son otros en la Máquina.

Ese cambio viene, sin duda, desde su entrenador, el uruguayo Ramiro Martínez. El estratega llegó en octubre de 2019 y en tres meses y medio ya le dio un título al club.

El técnico de la Máquina habló con Diario LA PRENSA tras haber conquistado el título. Además, reveló que hubo lágrimas cuando se comunicó con su familia y aseguró que su equipo será competitivo en la Liga.

“Cuando uno consigue un título siempre te llena de satisfacción porque lo consideras un premio al trabajo al esfuerzo. Muy feliz por los jugadores que día a día trabajan y por volver a generar un clima de paz para el equipo que venía muy resquebrajado en el marco de la negatividad, pero espero que este sea el paso para que todo se reconstruya”, dijo Ramiro Martínez.

Y agregó más sobre el tema: “Lógicamente cuando uno llega a un lugar donde las cosas no estaban bien cuesta organizarlo y sacarlo a flote. Los plazos pueden ser cortos o largos, el haber ganado el título es un bálsamo para toda esa mala onda que había y para poder revertir todo, pero hay que seguir trabajando, ahora será más fuerte porque todos los equipos van a querer bajarnos”, mencionó.

LA CLAVE

El entrenador de la Máquina aseguró que la clave para ganar la Copa Premier fue el buen planteamiento. “El planteamiento que nosotros elegimos, los jugadores lo llevaron a la perfección y fuimos muy sólidos y creo que por ahí viene la clave, sobre todo jugamos bien y merecimos ganar”, destacó.

El entrenador espera que este sea el punto de partida para que el club pueda pelear el título en el Torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional.

“Eso lo va determinar el tiempo en la Liga para saber si estamos para ganar, no me gusta ser futurista, pero te puedo asegurar que el equipo está comprometido y con los deseos de ganar y cuando el compromiso está garantizado cualquier equipo es fuerte pues hay que seguir trabajando, siempre con los pies en la tierra, no solo por ganar un par de partidos es que ya estamos bien”, destacó.

RONY MARTÍNEZ

El estratega aurinegro, de 56 años de edad, se refiere al buen momento que atraviesa el delantero del club Rony Martínez.

“Cuando a un jugador le dan confianza todo es mejor, Rony Martínez es muy trabajador, él se preocupa por estar bien y seguir mejorando. El gol se le comenzó a dar, pero él ya es un delantero histórico en la Liga y no es por mi presencia, por algo estuvo en Olimpia y simplemente a Rony Martínez había que darle confianza”, destacó.

PRESIÓN DE LA DIRECTIVA

“Si ellos me fueron a buscar es porque tenían expectativas y confianza en mi trabajo, la presión se genera porque antes las cosas no salían bien. Hay gente que critica sin saber, en una jornada no se puede dar un juicio y esto es un proceso en el que vamos mejorando, a mí no me afectan las críticas”, indicó.

DUELO CON TROGLIO

Real España y Olimpia se vieron las caras en tres ocasiones en 10 días. El estratega uruguayo le ganó la partida tras ganar en dos ocasiones y empatar en una.

“Sí, indudablemente este triunfo y contra quien fue lo realza más todavía, es un rival de jerarquía y de todo, lo demostraron en la Liga e internacionalmente, lo cual nos da una información valiosa de cómo estamos, pero hay mucho camino por recorrer”, añadió.

Para Martínez, el Real España no es favorito para ganar el Clausura, pero lo ve con posibilidades. “No, somos un equipo más, pero con posibilidades y queremos que sea un club competitivo, ponernos la chapa de campeón todavía no, hay que trabajar para saber si podemos ilusionarnos más”.

LÁGRIMAS DE ALEGRÍA

El técnico del Real España se sinceró al decir que lloró cuando se comunicó con su familia tras ganar el título. “Me imagino que sí, yo no estuve pendiente de esos detalles de mi parte, por supuesto que hubo, cuando hablas con tu familia todo eso aflora, pero las emociones de las personas son diferentes”, resaltó Martínez.

El técnico Ramiro Martínez se mostró feliz por el apoyo de los aficionados y espera que el título los pueda unir más.

Martínez tiene contrato hasta 2021 con el Real España, que no gana un título de Liga desde el Apertura 2017.

Nueve partidos ha dirigido el técnico Ramiro Martínez al Real España: 7 en la Liga y dos en la Copa Premier.