¡Exclusiva! Romell Quioto: "Thierry Henry me considera un jugador diferente"

Canadá.

Vientos de cambio rodean al futbolista Romell Quioto, quien ahora integra las filas del Montreal Impact; equipo canadiense que participa en la MLS y que tiene como entrenador a la leyenda francesa Thierry Henry.

“Me siento muy contento, he vuelto a sonreír y me siento como un futbolista profesional otra vez, han sido tiempos muy difíciles para mí, pero Dios decidió que merecía esta oportunidad, para volver a hacer lo que me gusta. Ya soy parte del Montreal Impact y no voy a desaprovechar esta oportunidad”, comenzó diciendo Quioto en declaraciones a Diario LA PRENSA.

Durante los últimos meses, la polémica ha sido el único tema que ha rodeado la vida del futbolista hondureño, sin embargo, este largo período lejos de las canchas ha sido de mucha reflexión y crecimiento. El ex jugador del Houston Dynamo, buscará reivindicarse consigo mismo, con su familia y con los aficionados que creen en su talento.

“Ha sido una etapa bastante dura, llena de muchos errores, pero al mismo tiempo, ha sido de mucha enseñanza, de reflexión, de crecimiento. Estoy muy claro en lo equivocado que estaba y lo mas importante hoy en día, es reconocer que fallé. Estoy luchando por ser una persona diferente, cada mañana uno debe de levantarse con objetivos claros y así veo las cosas”, confesó.

¿Representa esta oportunidad en el Montreal Impact un renacer para su carrera?

La verdad que sí lo es, después de cometer tantos errores, lo primordial para mí es comenzar de cero; sin olvidar las enseñanzas adquiridas. La oportunidad ha llegado en la forma de una nueva ciudad, otro club, los cambios en mi vida tienen que ir desde lo futbolístico hasta lo personal, en ambas áreas andaba perdido.

El año del resurgimiento de Romell Quioto no pudo haber iniciado de mejor manera, sus constantes actuaciones en la Selección Nacional de Honduras y en el Houston Dynamo, le llenaron los ojos al francés Thierry Henry, quien sugirió su llegada al club.

“Le juro que esto nunca lo esperé, al momento de recibir la noticia me encontraba en casa y mi representante me confirmó mi incorporación a este club y lo único que hice fue agradecerle a Dios, me di cuenta de lo bueno que el señor es conmigo, lo sentí como un premio, después de tantos errores que uno comete, la vida te sorprende gratamente y fue pese a la confirmación, algo difícil de creer.

¿Qué representa ser dirigido por un campeón del mundo, un ídolo mundial como Henry?

Es una gran responsabilidad, es un lujo para mí tenerlo como entrenador, es obvio para todos, lo que él significa para el deporte, es un aliciente extra para trabajar mas duro, para rendir a un nivel más alto y cumplir con las exigencias de una persona que lo ha ganado todo.

El tener un entrenador así, te obliga a entregarte al máximo en los entrenamientos y no digamos en los partidos.

“Henry es un entrenador muy exigente sin duda alguna, disfruta de los entrenamientos con bastante intensidad, los trabajos son con un alto grado de exigencia y también goza de verlo a uno como futbolista disfrutando del trabajo.

Romell Quioto tiene como compañero al delantero Bojan Krkić, exjugador del Barcelona.

Thierry Henry no está interesado en sus problemas del pasado, su llegada al club se debe a un pedido de él. ¿Qué opina de este concepto del ídolo francés sobre usted?

Uno no espera nada de eso, pese a ello, es una satisfaccion muy grande el saber que me mira de esa manera, sus palabras me tranquilizaron mucho y me dieron la confianza para poder realizar mi trabajo, sé que debo mejorar mucho, pero para eso trabajamos".

“Me dijo que estaba aquí porque sé jugar y que él me habia visto cuando he estado en la selección de Honduras. Me considera un jugador diferente, el escuchar todas esas cosas me han hecho sentirme muy contento y comprometido”,.

¿Cuáles son los planes a nivel futbolístico en esta su cuarta temporada en la MLS?

Quiero hacer muchos goles, dar muchas asistencias, deseo ayudar al equipo y ser generoso en otras áreas, me trajeron acá para hacer la diferencia, para aportar y espero que en cada partido pueda andar bien y mejorar.

Tengo la fe puesta en que sera un gran año. El no haber estado en una cancha de fútbol desde agosto, me ha ayudado a crecer mucho, este 2020 verán una mejor versión de Romell Quioto tanto adentro, como afuera de la cancha.

¿Cómo recibió Fabian Coito su incorporacion al Montreal Impact?

Todavia me siento un jugador de selección, por eso significó mucho mas el mensaje del profesor Fabián Coito, al solo darse a conocer la noticia, fue de los primeros que me felicitó. Me expresó que estaba muy contento, me pidió que lo diera todo y que trabajara sin descanso, que el regreso a la H dependía de mí persona nada más.

¿Le ilusiona la idea de ver su nombre en el listado de jugadores que enfrentara a la República Checa?

Eso no está en mis manos por ahora, lo único que puedo controlar es el trabajo que debo hacer para volver a ser el de antes. Debo estar a tono físicamente, necesito empezar a jugar en el equipo, tener buenas actuaciones y después podria pensar en esa posibilidad.

¿Qué tanto espera ese partido contra el Houston Dynamo?

Esa es una organización a la cual le agradezco mucho por la oportunidad que me brindaron, será muy especial. Mi deseo era permanecer con ellos durante muchos años, lamentablemente no se dio, pero será un partido muy especial para mí.

¿Qué tal su relacion con el ex Barcelona Bojan Krkić y sus otros compañeros?

Me han recibido my bien y desde que llegué Bojan me saludó y hemos tenido la oportunidad de compartir, todo el grupo ha sido muy cordial conmigo, tanto Urruti (Maximiliano), Piatti (Ignacio) y él me han arropado muy bien. El hablar el mismo idioma con ellos me ha permitido sentirme muy cómodo, tenemos grandes jugadores aquí y un gran cuerpo técnico, tengo confianza que está sera una gran temporada.

De pasar Montreal Impact del Saprissa y Olimpia del Seattle Sounders, estaria enfrentando a su ex equipo por la Concachampions, ¿Qué tanto disfrutaría este duelo?

Sería algo increíble, un sueño para mí el poder jugar ante el Olimpia, ir a Honduras y al Estadio Nacional para enfrentarlos sería grandioso. Tengo un gran cariño por el club, dejé muchos amigos y sería muy agradable para mí enfrentarlos en un torneo internacional.