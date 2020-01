Setién da descanso a Messi contra el Ibiza

Redacción.



El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha decidido dar descanso a su capitán Leo Messi el miércoles en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al modesto Ibiza-Eivissa, de la tercera categoría.



Setién ha dejado fuera de la convocatoria este martes para el encuentro al astro argentino así como al central Gerard Piqué, mientras que Sergio Busquets no podrá estar por sanción.



El técnico azulgrana ya había dejado entrever poco antes la posibilidad de que Messi rotara en este encuentro, para lo que avanzó que tendría que hablar con él.



"A nadie se le escapa quién es Messi, y a mí tampoco, pero yo, al igual que con todos los futbolistas, cuando quiera algo de él intentaré convencerlo de que es lo mejor desde mi perspectiva", explicó Setién en la rueda de prensa previa al encuentro.

"No suelo imponer nada, trato de convencer a los jugadores y normalmente me acaban haciendo caso", añadió el técnico azulgrana.



"Tengo una idea más o menos prevista" respecto al eventual descanso de Messi, pero "tengo que ver lo que pase en el entrenamiento (de este martes) y a ver cómo podemos hacer un once competitivo y equilibrado", dijo Setién.



El nuevo formato de la Copa del Rey a un solo partido, hace que el Barcelona tenga que tomar alguna precaución para evitar sorpresas, pese a la gran diferencia que hay a priori entre los dos equipos en un partido que se jugará sobre césped artificial.



"En teoría, la superioridad del Barça respecto al Ibiza todos la tenemos clara, pero luego el fútbol da muchas sorpresas, por eso trataremos de mentalizar al equipo que no hay error posible, que hay que sacar a este partido adelante", dijo.



Setién recordó que "ahora vas a jugar en un campo en condiciones difíciles a las que no estás habituado y hay muchas cosas que se acaban igualando".



"Estos son partidos trampa que se suelen complicar", concluyó Setién.