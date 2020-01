El Barcelona está "considerando" fichar un delantero, afirma Setién

Barcelona, España.



El técnico del Barcelona, Quique Setién, admitió este martes que están "considerando" la posibilidad de fichar un delantero, ante la lesión de larga duración de Luis Suárez, aunque es una opción que "hay que madurar".



"Estamos considerándolo, estamos hablando de ese tema, pero todavía tenemos que madurar las cosas un poco más", afirmó Setién, en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey del miércoles contra el modesto Ibiza-Eivissa, de la tercera categoría.



"Es un tema que tendré que tratar en profundidad con la dirección deportiva", añadió el técnico azulgrana, que hace una semana sustituyó a Ernesto Valverde al frente del banquillo barcelonista.

Luis Suárez, único delantero centro puro con que cuenta el Barcelona, fue operado del menisco de la rodilla derecha el pasado 12 de enero y estará unos cuatros meses de baja, lo que podría llevar al equipo azulgrana a fichar en esta ventana de traspasos.



Insistido sobre las posibilidades de salida o entrada de jugadores, Setién afirmó que "he hablado algunas cosas con la dirección deportiva, pero no hemos concretado nada".



El técnico volvió a reiterar su confianza en la cantera para momentos de necesidad.



"Aún necesito tiempo para valorar a todos los jugadores que puedan incorporarse del filial, están subiendo a entrenar cada día prácticamente algunos jugadores y poco a poco los iremos conociendo", explicó Setién.



"Trataremos de hacernos una composición real de lo que tenemos, de las cosas que podemos aprovechar para que cuando tengamos que tomar la decisión podamos acertar", dijo el técnico azulgrana, que también alabó a Ousmane Dembelé.



"Es un jugador importante, sin duda. Dembelé es un jugador extraordinario que no ha tenido mucha continuidad, pero sin duda que va a ser un jugador importante", afirmó del francés, que se encuentra en la recta final de su recuperación de una lesión muscular.



"Estamos seguros de que nos va a ayudar mucho", concluyó Setién.