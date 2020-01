Simeone rota a Morata y Thomas; Camello y Llorente apuntan al once en León

Majadahonda.



Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya prepara el estreno en la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa, en el que rotará en la alineación inicial a Álvaro Morata, Thomas Partey y Stefan Savic, devolverá al once a Marcos Llorente y Mario Hermoso y dará recorrido como titulares al delantero Sergio Camello y al lateral Manu Sánchez, según la primera prueba del técnico para el duelo de este jueves.



En ella, la configuración del probable once estuvo formada por Antonio Adán, en la portería; Santiago Arias, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Manu Sánchez, también con la posibilidad de Renan Lodi, en la defensa; Héctor Herrera, Marcos Llorente y Saúl Ñíguez, en el centro del campo; y Joao Félix o Ángel Correa, Sergio Camello y Víctor Machín, 'Vitolo', en el ataque.

Habrá rotaciones, pero no en toda la alineación, aunque enfrente esté un rival dos categorías por debajo, de Segunda División B, y la eliminatoria sea a partido único y en campo contrario, el Reino de León, donde presentará un equipo reconocible del que habrá cinco cambios respecto a la derrota del pasado sábado en LaLiga Santander contra el Eibar en Ipurua, incluido el portero Antonio Adán por Jan Oblak, el titular en la Liga, la Liga de Campeones y la Supercopa de España.



Por ejemplo, según los ensayos de la sesión matutina de este jueves, Morata descansará de inicio, igual que Thomas, dos hombres indiscutibles en las alineaciones iniciales del técnico. También lo hará Stefan Savic.



Pero, a la vez, el equipo mantendrá como titulares a hombres como Joao Félix o Ángel Correa -este martes probó con ambos en una misma posición-; Víctor Machín, 'Vitolo', Héctor Herrera, Saúl Ñíguez, Felipe Monteiro y Santiago Arias.



En el once irrumpirán, según la primera idea plasmada por Simeone sobre el terreno de juego durante el entrenamiento, dos futbolistas del filial. Uno en la delantera, Sergio Camello, en su tercer encuentro oficial con el primer equipo del Atlético, con el que marcó un gol en su debut en la última jornada de la pasada Liga (2-2 contra el Levante), y otro en el lateral izquierdo, con Manu Sánchez como elección probable. También está la opción de Renan Lodi. El jugador del filial ya se estrenó este curso a las órdenes de Simeone en la victoria por 2-0 contra el Osasuna.



El delantero serbio Ivan Saponjic, que no ha disputado ningún minuto aún en competición oficial con el Atlético desde su fichaje el pasado verano desde el Benfica B, tampoco entrará en el once en el primer choque del curso en la Copa del Rey.



Aparte de Adán, las otras dos novedades del equipo inicial serán Mario Hermoso y Marcos Llorente.



El central, que formará junto a Felipe, vuelve al once tras cinco encuentros sin minutos (su último duelo fue el pasado 14 de diciembre, cuando disputó el cuarto de hora final antes el Betis), después de haber sido titular en diez encuentros consecutivos cuando Savic y Giménez coincidieron de baja por lesión.



El medio centro, mientras, ha jugado menos de lo esperado en esta temporada. El '14' ha sido titular en nada más tres partidos de los 28 choques disputados por su equipo, de los que él participó en quince. Ahora regresará al once diez encuentros después. No juega de inicio desde el 1-1 contra el Granada del pasado 23 de noviembre.



Simeone, que ya dispone con el grupo de Thomas Lemar, después de tres semanas de baja por una lesión muscular, pero aún pendiente del alta médica, ultimará este miércoles la preparación de su equipo para el partido contra la Cultural Leonesa, en el que tiene cuatro bajas seguras por lesión: Diego Costa, operado el pasado noviembre de una hernia discal cervical de la que no reaparecerá en competición hasta mediados de febrero; Koke Resurrección, fuera de cuatro de los últimos cinco choques; Kieran Trippier, con pubalgia; y José María Giménez, con un edema muscular.



Sime Vrsaljko, entre tanto, continúa con la parte final de su puesta a punto tras once meses fuera de la competición por una lesión en la rodilla.