Video: Milan remontó y sacó triunfo in extramis ante Udinese

Milá, Italia

¿Ibrahimovic? No, Ante Rebic. La leyenda sueca no marcó pero el Milan se impuso in extremis frente al Udinese (3-2) con un doblete de su delantero croata y un nuevo tanto del francés Theo Hernandez, este domingo en la 20ª jornada italiana.

Pero el 'efecto Ibra' es palpable, con el Milan logrando siete puntos en tres partidos. El sueco ha dado confianza a sus compañeros, otra vez convincentes en la parcela ofensiva este domingo, aunque todavía débiles en defensa.

El equipo dirigido por Stefano Pioli perdía al descanso tras un primer tiempo marcado por un enorme error del arquero Gianluigi Donnarumma, que permitió al danés Jens Stryger Larsen abrir el marcador (6).

En la segunda mitad los Rossoneri aceleraron, con la influencia de Rebic, que entró al descanso. El antiguo delantero del Eintracht Fráncfort igualó (48) y luego marcó el gol del triunfo en prácticamente la última jugada (90+3).

En medio Kevin Lasagna había logrado el 2-2 (85) después de que Lucas hubiera puesto por delante al equipo local (72), para alcanzar los cinco tantos en la Serie A desde su posición de lateral izquierdo.

Con este triunfo el Milan alcanza el octavo puesto, mientras que el Udinese sigue 13º.