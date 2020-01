Vida y Marathón se enfrentan en La Ceiba en duelo de poder a poder

San Pedro Sula, Honduras

El Club Deportivo Vida y Marathón se enfrentan hoy en duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional de Honduras.

En duelo pactado a comenzar a las 7:15pm, se espera una buena cantidad de aficionados para que llegue a darle el apoyo al club cocotero en el estadio Municipal Ceibeño.

Ambos clubes llegan tras empatar en la primera fecha, en el caso de los rojos empataron 1-1 ante Honduras Progreso y los verdes igualaron como local 2-2 en el estadio Morazán frente a la UPN.

El Vida no presenta bajas meintras que el Marathón no podrá contar con tres futbolistas importantes en el esquema del argentino Héctor Vargas, no estarán Mario Martínez, Bryan “Canguro” Martínez y Frelys López;

Héctor Rodríguez es el árbitro central designado para impartir justicia en el choque de esta noche. Además, estará acompañado por Rolando Vega, Luis Paz y como cuarto árbitro estará Jonfy Vallecillo.