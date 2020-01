Lpetegui estalla tras derrota del Sevilla ante Real Madrid: "Estoy frustrado"

Madrid, España.

El técnico español del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy crítico en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Real Madrid (2-1), y aseguró que está “frustrado” porque no acierta “a adivinar qué ha podido ver el árbitro” para anular el gol del holandés Luuk de Jong, en el minuto 29.

"No sé de qué manera lo he protestado, pero lo he protestado porque lo he visto. No acierto a adivinar qué ha podido ver el árbitro, estamos algo frustrados. No puedo emitir una opinión porque no estoy en su cabeza (del árbitro). Estoy frustrado porque no lo llego a entender muy bien. Me gustaría que me dieran una explicación porque yo no he visto nada”, declaró el técnico del Sevilla.

La jugada en cuestión se produjo cuando el árbitro del partido, Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano), anuló el gol de Luuk de Jong tras consultar el monitor del sistema de videoarbitraje (VAR) y apreciar falta del serbio Nemanja Gudelj al bloquear al brasileño Éder Militao.

Una decisión del colegiado que pudo cambiar el devenir del partido: “Esa acción puede ser muy importante. Llegar 0-1 al descanso te permite un margen de maniobra diferente, no sé lo que hubiera pasado, pero era un momento importante”, dijo.

Por otro lado, Lopetegui, también exjugador y extécnico madridista, se desmarcó de valorar tan categóricamente una posible mano del hispano-Marroquí Munir El Haddadi en el tanto del empate del Sevilla: “No la he visto. La sensación que tengo es que le han hecho una falta y ha caído con la mano sobre el balón”.