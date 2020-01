“Olimpia y Real España debería ser el clásico nacional”: Elías Burbara

San Pedro Sula, Honduras.



El Real España tiene un encuentro valioso esta noche (7:00 pm) con el Olimpia por la segunda jornada del torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida. Ambos vienen de enfrentarse el miércoles en el duelo de ida de la final de la Copa Premier Centroamericana donde empataron 0-0.



El presidente de Real España, Elías Burbara, y el entrenador Ramiro Martínez visitaron Diario LA PRENSA en la previa del clásico.



Los aurinegros llegan al compromiso luego de perder 1-0 en el debut frente a Real Sociedad en el debut liguero y el León derrotó 2-1 al Real de Minas.



Hoy aurinegros y leones se vuelven a enfrentar en el estadio Olímpico. Tanto la directiva como el cuerpo técnico tienen muchas expectativas de lograr la victoria contra el monarca nacional.

“Podemos tener la esperanza que este juego ya no será un partido de alto riesgo debido a toda la coordinación

que hemos realizado”: Elías Burbara, presidente del Real España.



La voz del presidente

“Enfrentamos al más tradicional y club más grande del país, siempre se le apunta vencer al número uno”, afirmó Elías Burbara al momento de referirse al equipo dirigido por Pedro Troglio.

Y agregó: “Siempre es una satisfacción interna vencer al campeón, es donde se tiene que apuntar, y Real España está en esa posición. Con quien no me gusta perder es frente a Marathón por todo lo mediático, es el de la ciudad, hay que hacer prevalecer la hegemonía”.



¿Cuál es el clásico nacional?, se le consultó al mandamás de La Máquina. “Hay cuatro equipos grandes y los clásicos ya están repartidos. Sin duda el más grande del sur con el norte creo que debería ser el más llamativo a nivel nacional: Olimpia contra Real España. Obviamente, los clásicos locales captan más en el ojo, hay más morbo y competencia por la ciudad, Motagua y Olimpia se llevan la mayor atención. Por una disputa a nivel nacional debería ser por zona, Olimpia y Real España, así debería ser”, destacó.



El presidente aurinegro no dudó en mencionar que Olimpia posee en su plantilla un futbolista que siempre ha deseado incorporar a La Máquina, es Michaell Chirinos.

Real España y Olimpia disputan hoy su segundo partido consecutivo de los tres en carpeta.



“Siempre volteo a ver a la casa antes que otros rivales, si me tocara en la obligación de decir a quién ficharía, sería Chirinos. Si me ponés todo el contexto y el mapa de todos los jugadores de Honduras, me gustaría la vuelta de Bryan Acosta”.



En sus declaraciones determinantes, Burbara dejó claro que en San Pedro Sula manda el Real España porque la historia lo avala.



¿El mimado de San Pedro Sula es? y Elías respondió: “La Máquina, no hay duda. Hemos sido la institución en la historia que más títulos le ha dado a la ciudad, más alegrías, y fuimos los primeros campeones. El Real España debería ser el más representante de la ciudad”.



Sobre el futbolista Selvin Guevara, quien está incorporado al Marathón, el presidente Elías Burbara estableció que tiene contrato vigente con los aurinegros y todo queda en manos del Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol, TNAF.



“Vamos a ver qué dice el TNAF, el caso está en las manos correctas. Estamos muy temprano para sacar conclusiones, si firmó contrato con otro equipo teniendo contrato vigente, ahí el TNAF tomará decisiones drásticas. Con Real España tiene contrato por dos años más. Era un jugador con proyección, si no se le dio la oportunidad fue por asuntos extrafutbolísticos. Ahí están los reflejos de esas actitudes”.

“A los cuatro refuerzos uruguayos los traemos con expectativas y esperaremos los resultados. Es muy rápido un análisis”: Ramiro Martínez, entrenador de Real España.

Elogios del entrenador

Ramiro Martínez le deja lo de favorito al Olimpia en este compromiso. Sin embargo, aclara que trabajarán para ganarle al campeón.

“El equipo está bien, nos hemos preparado. El partido anterior nos dio el poderío que tenemos, nos mostró un camino y seguiremos creciendo, esa es la idea”, sostuvo.



Y agregó: “En un clásico no hay favorito, sí tiene su propia salsa... si medimos por los números y los volúmenes que maneja el Olimpia, las distintas esferas, sería favorito y por ser el último campeón; pero nosotros vivimos un momento especial y queremos ser un hueso difícil de roer para todos”.



El técnico uruguayo solo tiene buenas palabras para el rival de turno.



“Olimpia tiene muchas virtudes, con un gran entrenador, plantilla amplia. Tienen estatura y buen pie, tienen todo lo que un entrenador quisiera tener. Es un rival duro, de temer, de tomar precauciones. Hay que intentar frenar y explotar los lugares para hacer daño”.



A Ramiro solo le interesa el triunfo. “A priori no firmo ningún marcador, vamos por el triunfo, es importante”.