Elias Burbara: "Selvin Guevara tiene contrato con Real España por dos años"

San Pedro Sula, Honduras.

Elías Burbara, presidente de Real España, se pronunció sobre el tema del futbolista Selvin Guevara, quien se encuentra entrenando con Marathón, y el caso ya se encuentra en el TNAF, Tribunacional Nacional de Arbitraje.

¿Selvin Guevara de quién es la ficha? se le consultó al mandamás de La Máquina en su visita a Diario LA PRENSA previo al enfrentamiento con Olimpia de este sábado en el estadio Olímpico (7:00 pm) por la segunda jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

"Vamos a ver qué dice el TNAF, el caso está en las manos correctas. Confiamos que analizarán bien el caso. Estamos muy temprano para sacar conclusiones, si firmó contrato con otro equipo teniendo contrato vigente ahí el TNAF tomará decisiones drásticas", informó Burbara.

BURBARA AFIRMA QUE REAL ESPAÑA ES EL MIMADO DE SAN PEDRO SULA

¿Tiene contrato con Real España? se le preguntó a Elías Burbara y respondió: "Claro, por dos años más. Ya lo tiene el TNAF. Pero apareció otro contrato, ahora el TNAF tomará la decisión y es una pena. Era un jugador con proyección, si no se le dio la oportunidad fue por temas extrafutbolísticos. Ahí están los reflejos de esas actitudes. Esperamos que el TNAF tome la decision correcta en base a ley y que no le anden buscando la vuelta al asunto".

DEMANDA AURINEGRA

Real España decidió demandar a Marathón ante el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol por haber fichado a Selvin Guevara, futbolista el cual aducen tiene un contrato vigente con ellos por dos años más.

El gerente deportivo verdolaga Rolando Peña informó que el miércoles se dio ante el TNAF la primera audiencia donde estuvieron presentes los abogados de ambos clubes y también el apoderado legal del futbolista para presentar el caso, pero al no existir acuerdo entre las partes, están citados el próximo viernes 24 de enero a una audiencia de controversia donde presentarán pruebas y podría haber un dictamen.

Peña informó que Real España, a través de su abogado, el ex utbolista Astor Henríquez, presentó "una demanda en contra de Marathón de 500 mil lempiras", pero confían que todo pueda resolverse a su favor ya que "el abogado de Selvin tiene herramientas y pruebas necesarias para que le favorezca el dictamen. Esperamos que el TNAF tome la mejor decisión en la parte legal".

Ante esta demanda, el equipo verdolaga ha tomado la decisión de realizar una contrademanda, pero no contra Real España, sino contra su exfutbolista Astor Henríquez ya que consideran que sus escritos legales describe que Marathón cometió "perjuicio de manera consciente por los derechos del jugador" algo que consideran no es verdad.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

"Vamos poner una contrademanda contra el señor Henríquez en vista que hay situaciones que no compartimos, no puede llevarse de encuentro a una institución en escritos por más que sean privado, hay que sentar precedentes y vamos a llevar todo a las últimas consecuencias en la parte legal", advirtió.

Y siguió sobre el mismo tema: "Dice (en el escrito) que cometimos un perjuicio de manera consciente por los derechos del jugador, en este caso por derecho de imagen del futbolista, algo que no corresponde porque está clara la ley en ese sentido. Vamos a dar una contrademanda por daños y prejuicios además de calumnias contra la institución y el abogado que lleva el caso conoce nuestra posición como junta directiva".

Peña además reiteró que como club le están dando todo el apoyo necesario a Selvin Guevara quien se encuentra entrenando con el plantel, pero que no puede ser utilizado ya que mientras no se resuelve su tema contractual, su contrato no puede validarse en la Liga.

"Nosotros apoyamos al futbolista desde el momento que tiene un vínculo con nosotros, las asesorías en la parte legal corresponden a Marathón y hemos estado al detalle, vamos a continuar de esta manera como corresponde en la vía legal".

Según su experiencia en el fútbol nacional y los documentos que ha visto, Peña considera que Selvin terminará jugando con ellos.

"Siento que el jugador se va a quedar aquí, los argumentos y las pruebas son contundentes de acuerdo a lo que han preparado los abogados. No nos cabe la menor duda que se quedará acá, lo importante es no caer en este tipo de errores que pueden perjudicar a otra institución y menos al futbolista porque al final el jugador depende de su trabajo".