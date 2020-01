El AC Milan ficha a defensor Kjaer, futbolista que tuvo pelea con Ibrahimovic

Milán, Italia.

El capitán de la selección danesa, Simon Kjaer, fue cedido por el Sevilla al Milan para lo que resta de temporada, con una opción de traspaso, anunció este lunes el club de la Serie A.

Kjaer estaba desde septiembre cedido al Atalanta, pero casi no tenía minutos en el actual cuarto de la Serie A, con solo seis partidos en su contador.

El defensa de 30 años ya ha comenzado a entrenar con el Milan y podría debutar el miércoles en octavos de la Copa de la Liga contra la SPAL. Kjaer es el capitán de la selección danesa desde 2016, logrando tres goles en 95 partidos.

El jugador conoce bien el campeonato italiano, ya que antes jugó en la Roma y en el Palermo.

Conflicto con Zlatan Ibrahimovic

Simon Kjaer, el refuerzo del AC Milan, tuvo un fuerte altercado en el 2016 con nada más y nada menos que el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, estrella que llegó en este 2020 al equipo rossonero.

En ese entonces en el duelo entre Manchester United y Fenerbahce por la Europa League, Ibra que pertenecía el club inglés, llegó al extremo de sujetar del cuello al que ahora será su compañero.

Posteriormente Kjaer se refirió a lo acontecido y no anduvo con rodeos. "No me sorprendió lo que hizo, es el típico jugador que saca pecho, muy arrogante dentro del campo", expresó aquel momento.