Yustin Arboleda: “Me fui con la ilusión de volver a Marathón, pero me enteré de mi salida por las redes sociales”

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero colombiano Yustin Arboleda arribó este viernes al país y el sábado realizará su primer entrenamiento con el Olimpia, su nuevo club. Llegó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y afirmó que “hay que seguir aprendiendo como persona y como profesional”.

Contó que él se fue de Honduras pensando que seguiría en el Marathón, pero estando en su casa descansado se enteró que ya no estaba en los planes verdolagas que dirige Héctor Vargas.

“Me fui con la ilusión de volver a Marathón. Esas fueron las conversaciones con las que me fui. Me tomó por sorpresa la publicación de la institución que no iba a contar con mis servicios, no me lo hicieron saber a mí tampoco. Lo hicieron de mala forma porque me enteré por las redes sociales”, afirmó.

SE DEFIENDE

Manifestó que a la directiva del Monstruo Verde le había hecho saber que él ya tenía una propuesta de Olimpia y que ambas instituciones sabían que la prioridad era para los sampedranos.

Yustin Arboleda llegó acompañada de su esposa Paula y su hija Zara Paulett. Foto Neptalí Romero

Desmintió que ya haya tenido un arreglo con los blancos: “Estoy tranquilo, sé que no fue así, pero cada quien puede opinar lo que quiera”, se defendió.

Al preguntarle si una relación tirante con Héctor Vargas pudo determinar su salida de Marathón, Yustin Arboleda respondió que con “el profe Vargas nunca hemos tenido ningún inconveniente”.

Sobre la presión que puede tener en los leones, Arboleda lo tiene claro: “No vengo a salvar a nadie, vengo a aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque”, aclaró.

Le preguntamos si no tenía temor de no alcanzar un buen redimiento en Olimpia como ha pasado con otros futbolistas: “Al único que le temo es a Dios, los retos hay que asumirlos”.