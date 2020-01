"Turco" Mohamed sobre Klopp: "Me faltó el respeto, me intentó basurear"

Monterrey, México.

El argentino Antonio Mohamed, técnico del Monterrey, se vio involucrado en una gran polémica con su colega del Liverpool, Jurgen Klopp en lo que fue el partido que sostuvieron el pasado mes de diciembre por el Mundial de Clubes.

Ahora campeón de México con Monterrey, el Turco se ha referido a este incidente con el estrateg

“Con Klopp lo que pasó es que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y se burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco. Me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura”, dijo.

El argentino sostiene que no recuerda exactamente lo que le dijo, pero pudo ser algo relacionado con la progenitora del alemán, confiesa que después “me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro”, compartió Mohamed.