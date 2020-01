Selvin Guevara: “Con el Real España no he renovado, yo puedo hacer lo que quiera”

San Pedro Sula, Honduras.

Uno de los jugadores destacados en el triunfo 1-0 del Marathón frente al Honduras Progreso fue Selvin Guevara. El habilidoso jugador de los verdes habló luego del partido amistoso y de la adaptación con el club.

“Me he sentido bien gracias a Dios, un poco cargados por la pretemporada pero ganamos y eso es lo importante”, dijo.

El joven tuvo varios destellos por la banda izquierda, posición que jugó en el partido. “Bien, el profe me dice que encare que desborde que tenga la libertad que él siempre me dará la confianza que no tenga miedo”, mencionó el 'Pibe'.

Marathón jugará el próximo sábado 11 de enero contra la UPN en el inicio del Torneo Clausura 2020. “Estamos bien. Seguimos trabajando en los juegos amistosos hemos sido efectivos y creo que tengo la confianza del entrenador y estamos enfocados con el equipo”, añadió.

POLÉMICA CON REAL ESPAÑA

La polémica sobre la situación contractual del 'Pibe' Guevara sigue y el mismo jugador confirmó que no estará disponible para la primera fecha. “Todavía no se nada, ojala que sea lo mas pronto posible y creo que para la primera fecha no estaré pero esperemos estar para las siguientes”, comentó.

El jugador de los verdes se mostró disgustado por la situación que presenta. “Yo con el del Real España no he renovado y creo que estoy en mis derechos yo puedo hacer lo que quiera, no tengo contrato con ellos y primero Dios se arregle lo mas pronto posible”, sentenció.

El volante de los esmeraldas no tiene un tiempo estimado de cuando habrá una resolución. “Todavía no me han dado una fecha pero si me dijeron que para la primera jornada no iba a estar pero bueno hay que seguir entrenando con el club, no es fácil estar así duermo tranquilo por que se que hice las cosas bien”, cerró.