Pedro Troglio anuncia que renovará con Olimpia y niega oferta de Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.

El capitán del barco llegó. Pedro Troglio regresó a los entrenamientos del Olimpia y se enfoca de lleno en el inicio del Torneo Clausura 2020. El entrenador argentino tocó puntos importantes dentro del vigente campeón de la Liga SalvaVida de Honduras.

“Los jugadores volvieron bien luego de estos días que les dimos, respondieron como esperábamos y estamos a la espera de completar el plantel”, afirmó el estratega que cumplirá su segundo semestre con los blancos.

FICHAJE DE ARBOLEDA

El colombiano Yustin Arboleda es el reciente fichaje del León y Troglio le dio el aval. “Ya tenemos al delantero Arboleda, estamos buscando un central y un volante, porque dije que al 2 de enero esperaba a Deybi (Flores) y no vino, yo entiendo a los jugadores, pero yo pienso en el equipo”.

Imagen del entrenamiento de este viernes del Olimpia. Foto Ronald Aceituno

Y agregó: “Arboleda viene el 9 de enero acá, no estaría ante el Alianza ni para la primera fecha. Viene a pelear en un plantel importante con jugadores que salieron campeones”.

Espera la mayor entrega del atacante cafetero que anotó 59 goles con el Marathón durante tres años en la Liga Nacional.

“(Viene) sin privilegios, es uno más, viene a ser parte de una plantilla de buenos jugadores, si está impecable jugará y si están mejor los demás, lo harán ellos”, contó Troglio.

Luego de que el equipo albo sumara 44 puntos en vueltas regulares con récord incluido y además lograra el campeonísimo del torneo Apertura, la directiva quiere garantizar la continuidad del exmundialista argentino en Italia 1990.

NIEGA OFERTAS DE VENEZUELA

Pedro Troglio no le aseguró la titularidad al colombiano Yustin Arboleda. Foto Ronald Aceituno

El DT negó haber recibido llamadas de la Federación Venezolana para tomar las riendas de la Vinotinto. “Yo estoy en charlas con el club para renovar hasta en junio del año que viene; yo no le doy mucha importancia, yo estoy cerrando para renovar. El domingo ya cerramos todo”.

Pedro Troglio no quiere que varios jugadores, como Ovidio Lanza, salgan en calidad de préstamo. “El club está tranquilo con el tema de prestar futbolistas, pero hay algo que aconsejé yo: no prestar más jugadores para evitar problemas y así no molestar a ningún equipo y tampoco tener los problemas del torneo pasado”, expresó.