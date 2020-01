“Siempre he sido leal, nunca le he robado nada a nadie”: Yustin Arboleda

San Pedro Sula.

Yustin Arboleda es el fichaje bomba hasta el momento con miras al torneo Clausura. El delantero colombiano defenderá al Olimpia luego de su exitoso paso por el Marathón.

El espigado futbolista llega con el cartel de anotar 59 goles en la Liga Nacional con el equipo sampedrano y se muestra ilusionado con su nuevo reto. Los objetivos los tiene claros, busca ser campeón y le seduce jugar la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Estoy agradecido con Dios de comenzar un nuevo año con mucha ilusión y seguir creciendo en lo personal y deportivo. Estoy contento con esta nueva oportunidad de poder seguir haciendo historia en Olimpia”, sostuvo el futbolista de 28 años y que tuvo una oferta procedente de China.

Arboleda sentenció el tema por el cual decidió vestirse de blanco en Honduras luego de tres años con el Monstruo Verde.

Perfil Yustin Arboleda Buenaños

(28 años)

Ciudad

Bagadó, Chocó, Colombia

Fecha de nacimiento

18 de septiembre de 1991

Trayectoria

Independiente Medellín (2010-2012)

Zamora FC (2013)

Chorrillo FC (2013-2014)

Deportivo Pasto (2015)

Antigua FC (2015-2016)

Chorrillo FC (2016-2017)

Marathón (2017-2019)

Olimpia (2020)

“La balanza, que se inclinó por Olimpia, son las ganas de seguir trabajando. En las redes sociales, todo mundo se escuda detrás de un teléfono para criticar. Olimpia me está dando trabajo en este momento, terminé mi contrato con Marathon y negociamos. Muchos dirán que fue por el tema del dinero que salí, y no fue así. La oferta de China no se concretó. Tengo que seguir trabajando, mi familia depende de lo que yo haga, y por eso tomé la decisión de formar parte de la familia del Olimpia”, destacó el exjugador del Independiente de Medellín de su país.

Y agregó: “Muchos me han escrito y dándome las gracias, esos son los verdaderos aficionados. Los que más hablan son los que menos van al estadio y que nunca apoyan. Esta carrera es corta y uno siempre trata de buscar lo mejor a su familia. Dirán que Olimpia me pagará mucho más que en Marathón, probablemente sea cierto o no. Todo mundo trata de mejorar”.

En el León le espera una gran competencia, peleará en el ataque con Jorge Benguché, Jerry Bengtson y Michaell Chirinos: “Sé que será una competencia fuerte, quizá más fuerte que en Marathón. Para nadie es un secreto que hay más herramientas en Olimpia, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Dicen que siempre se refuerza para ser campeón. Será difícil, no voy a llegar a pelear con nadie ni a salvar nada. Trataré de aportar mi granito de arena para que se puedan lograr los objetivos del grupo en cada campeonato”.

Continuó refiriéndose sobre su incorporación al vigente campeón: “Cada vez que uno se incorpora a un equipo llega con el objetivo de ser campeón. Olimpia te lo exige, llego con esa mentalidad. Uno siempre dará el máximo. Daré lo máximo y que la historia del Olimpia siga creciendo”, apuntó.

1 título de Liga Nacional conquistó Arboleda con el Marathón, el torneo Clausura 2017/18.

El técnico verdolaga Héctor Vargas afirmó que hubo “deslealtad” de parte de Yustin Arboleda por su salida del club. El colombiano tocó el tema.

“En cuanto me dicen lo del profe, yo le tengo respeto, no entraré en conflicto con él. Yo siempre he sido leal, nunca le he robado nada a nadie. Lo que tengo me lo he ganado, cada quien puede dar la opinión que sea. De que me traten de desleal, no sé por qué lo dirá. Si él lo dice lo dirá porque está defendiendo lo de él y yo lo mío. Me hizo ser más ganador”, sentenció el nuevo fichaje del Olimpia.

A Marathón siempre lo llevará en su corazón. “Le tengo cariño, me trataron muy bien, los respeto y di siempre el máximo”.