¡Exclusiva! Bruno Volpi: "Mi meta es salir campeón con Marathón"

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero Bruno Volpi tiene muy claras sus metas para este año 2020. Luego de anunciarse el pasado 30 de diciembre como nuevo refuerzo de Marathón, el espigado jugador argentino buscará ganar todo con los verdes.

Tras la salida de Yustin Arboleda, el jugador es consciente de que será el nuevo referente en el ataque de los esmeraldas y espera afrontarlo de la mejor manera. Volpi, de 26 años de edad, llega proveniente de Platense, adonde anotó siete goles.

El nacido en Buenos Aires habló en exclusiva con GOLAZO de Diario LA PRENSA desde Argentina y nos contó cuáles son sus expectativas con Marathón. Además, nos reveló cuál fue el principal motivo para jugar con los verdes.

¿Cuáles son sus expectativas tras llegar al Marathón?

Las expectativas son muy altas, llegar a uno de los clubes más importantes de Honduras me motiva y me exige ganar y pelear por todo siempre.

¿Qué lo motivó a decidir jugar con los verdes?

El interés del profesor Héctor Vargas fue importante, las ganas que él me mostró porque estuviera en el club. Más allá de su infraestructura, pues tiene estadio propio, lo más significativo fue que el club puso interés en mí.

¿Habló con Vargas antes de firmar con el equipo?

El profe me contó lo que estaba haciendo con el equipo y me dijo cuál era su plan de juego, los proyectos de este año, y la verdad que me gustó y me interesó bastante, por eso decidí firmar con ellos, pese a las otras ofertas que tenía.

Con la salida de Arboleda, ¿será Volpi el nuevo referente del ataque verdolaga?

Seguro que sí. Yustin lo hizo muy bien, es un gran delantero y, bueno, somos colegas. él hizo su trabajo, ahora me toca hacerlo a mí, y creo que vamos a buscar hacer lo mejor con Marathón y terminar lo más arriba en la tabla.

¿Cómo ve al Marathón para el torneo Clausura 2020?

Es una plantilla importante, tiene grandes jugadores. Desde que comenzaron la pretemporada los he visto jugar.

¿Cuáles son tus metas para este año?

Mi meta es salir campeón con Marathón, no me pongo cifra de goles, aunque sé que es mi trabajo anotar; pero para mí primero está el grupo y es importante que podamos ganar siempre.

¿Llegar a Marathón es el salto más importante en su carrera?

Uno busca siempre crecer, y hasta ahora este es el paso más importante en mi carrera, en donde busco ganar títulos, ir por más; me motiva el entorno del club.

¿Esperaba dar el salto tan rápido a otro equipo en Honduras?

Ya lo habíamos hablado con mi representante, que mi idea era jugar en uno de los cuatro equipos grandes, y se dio la posibilidad ahora. El plazo que tenía era un año y en 6 meses pude salir, y creo que llegar a Marathón es algo muy importante en mi carrera.

¿Qué mensaje le mandaría la afición de Marathón?

A la afición le agradezco por sus muestras de cariño. Desde que se hizo pública mi vinculación con el club, me aparté de las redes sociales y me han caído muchos mensajes de apoyo, y eso es motivante para uno; daré todo por esta camiseta.

¿Cómo visualiza el torneo Clausura?

Lo veo muy competitivo, será una pelea dura.

Motagua y Olimpia tienen grandes planteles; Real España también tiene buenos jugadores, pero yo estoy confiado en que nosotros preparándonos bien vamos pelear en los primeros lugares.

¿Con qué te quedas de tu paso por Platense?

Platense fue el equipo que me abrió las puertas y estoy muy agradecido con ellos.

¿Cómo estás en la parte física?

Yo estuve 10 días en San Pedro Sula luego de que terminara el torneo con Platense y me fui de vacaciones, pero después de eso estuve haciendo trabajos con mi preparador físico aquí en Argentina y llegaré bien para la pretemporada con el club.

¿Debe ser Volpi titular en Marathón?

Vamos a pelear por jugar siempre; hay buenos delanteros en el club. Voy a entregarlo todo en los entrenamientos y en la cancha. Al final, el profe tendrá la última palabra, pero hay que ganarse un puesto.