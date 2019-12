Video: Liverpool cierra el 2019 con triunfo ante Wolverhampton en la Premier League

Liverpool, Inglaterra

El Liverpool puso este domingo el broche a un año 2019 para enmarcar. Con su victoria 1-0 en Anfield ante el Wolverhampton (7º), los 'Reds' lograron su triunfo 18º en 19 partidos en la Premier League este curso.

Los de Klopp dieron un nuevo paso hacia un título que se les resiste desde hace 30 años pero que cada vez ven más cerca.

Una semana después de haber ganado el Mundial de Clubes en Catar ante el Flamengo (1-0 en la prórroga), y tres días después de una demostración ante el Leicester (4-0), el Liverpool regaló a su afición una última victoria en un año histórico.

El equipo de Jürgen Klopp suma ya 50 partidos consecutivos en casa sin perder.

"El 2019 fue brillante, pero eso no importa porque cuentan las temporadas, no los años, así que la temporada 2019-2020 no ha terminado", afirmó Klopp.

El vigente campeón de la Liga de Campeones iniciará el 2020 con 13 puntos de ventaja y un partido menos que su inmediato perseguidor, el Leicester.