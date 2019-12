Cristian Maidana: “Luché mucho para ganar el título”

Tegucigalpa Honduras.

Conquistar un título de Liga Nacional no es fácil. Para el jugador del Olimpia, Cristian “Chaco” Maidana, tampoco lo fue.

El nacido en la provincia del Chaco, Argentina, ya se ha echado a la bolsa el cariño de los olimpistas tras conquistar el pasado 8 de diciembre la 31, algo que se le negó a la institución por tres años y medio.

Luego de sus primeros seis meses en la institución, el jugador albo platicó en exclusiva con GOLAZO y contó donde pasará el año nuevo y sobre su futuro con Olimpia.

¿Cómo defines tus primeros seis meses en Olimpia?

La verdad que ha ido un sueño desde que vine aquí, me han tratado de lo mejor, ganamos las vueltas y luego el campeonísimo, creo que todavía puedo dar más.

¿Cuál fue la clave para lograr la 31 con Olimpia?

La clave fue que el equipo estuvo sólido en todo el campeonato, fuimos el equipo menos goleado y el que más goles anotó, creo que fueron varios factores que se dieron para que ganáramos la copa.

Cristian Maidana con su primer copa de la Liga Nacional junto a su familia en el Nacional.

¿El haber ganado el título te garantiza seguir en el club?

En cualquier equipo grande si no cumples con los objetivos te comienzan a ver de otra forma, el ganar te da la tranquilidad de que hiciste las cosas bien.

¿Has tenido ofertas para salir del equipo?

A mí me llamaron hace como una semana para volver a Sudamérica de Chile, Colombia y Argentina, pero yo dije que estaba bien en Olimpia y a mi representante le dije que si era posible extender el contrato me encantaría, me siento muy cómodo en Olimpia, yo no me quiero ir, pero veremos qué pasa.

¿Dónde pasarás Año Nuevo con tu familia?

Bueno, yo no me voy para Argentina, me quedaré aquí e iré con mi familia a Roatán ya que son muy pocos días de vacaciones, pasaré con ellos y luego a enfocarme en el club.

¿Cómo reaccionó la familia al ganar el campeonato?

Hubo lágrimas porque había perdido dos finales en Philadelphia y mis hijos quedaron como que ‘pucha papá no ganó la copa’ y quedé mal con ellos y fui a abrazar a mi familia cuando gané la 31, fue increíble. Luego hablando con la gente de Chaco fue otro llanto. Luché mucho para ganar el título, pasé muchas cosas feas con mi familia y hoy estoy feliz y contento.

¿Qué mensaje le darías a los aficionados del Olimpia para Año Nuevo?

Primero que nada la afición sabe el cariño que le tengo al club y desearles Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y esperemos que el año que viene sea mejor para todos.

El “Chaco” pasará año nuevo en la bella isla de roatán junto a su familia.

¿Qué metas tiene Maidana para 2020?

Cuando comienzas un año pues estoy enfocado en ganar, los objetivos son los mismos de volver a salir campeón y competir en los torneo internacionales.

¿Qué es lo que más te ha gustado de Honduras?

Me gusta que es un país tranquilo y me han tratado súper bien y me siento muy cómodo.