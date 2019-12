Jonathan Rubio: “Extraño las potras de solteros contra casados”

San Pedro Sula, Honduras.

La Navidad es especial y Jonathan Rubio tiene la visita de sus familiares en Portugal. El hondureño jamás olvidará el 2019: fue su debut en primera división y el anhelado estreno con la Selección de Honduras. Hoy la pasará a lo grande.

¿Cómo califica el 2019?

Es el año más especial. Sobre todo por el debut con la Selección, jugar en primera división en Europa, fue mi sueño desde hace 8 años.

La afición ya identifica a Jonathan Rubio. Se ganó el cariño.

No me lo imaginaba tan pronto, no. Uno siempre quiere dar lo mejor para la afición. Poner el nombre de Honduras en alto, es bonito recibir el cariño. He sentido mucho apoyo a la distancia.

Se viene un 2020 cargado con el Tondela y la H.

El 2020 es muy importante con el equipo y la Selección, continúa la Liga de Naciones con las semifinales, habrá amistosos, se viene la hexagonal donde se puede ganar el pase al Mundial de Catar. Es un año muy importante, toca trabajar duro para lo que se viene.

¿En 2020 se puede dar un gran paso al Mundial de Catar?

Sería lo máximo, es el sueño de todo jugador. En este 2020 nos jugamos gran parte de la hexagonal; será difícil, el camino es duro, pero con trabajo esperamos darle la alegría al pueblo.

¿Cómo es la Navidad en Portugal?

En primer lugar hace mucho frío, este día es el más importante, más que el 31 de diciembre o el 6 de enero, Día de Reyes. La costumbre es estar en familia, nadie está reventando cohetes, es prohibido. Estoy con la familia juntos después de ocho años. Esta será una Navidad especial por ese gran detalle.

Jonathan Rubio pasará las fiestas navideñas con su familia.

¿Cuáles serán los platillos que no faltarán en la cena?

Ya tenemos listos tamales, el chanchito... tenemos todo. Solo faltará el pan dulce hondureño. Los tamales es lo que más disfruto.

¿Tamales en Portugal?

(Risas) Mi mamá y mi abuela los hicieron, lo difícil fue conseguir las hojas. Y ya comenzamos a comer los tamales. Estamos listos para este día.

¿De la Navidad en Honduras que recuerdos tienes?

De estar con toda la familia, luego viajábamos a La Paz donde mis abuelos. Eso era lo que extrañaba, también extraño estar en Honduras, reventar cohetes, jugar las potras de solteros contra casados. Y sentir el calor del país.

¿El arbolito navideño costó armarlo?

No acostumbramos a no poner los arbolitos.

¿Le pidió alguna vez un deseo a Santa Claus?

No, mis papás no me enseñaron de eso, nunca fui de los que creían en él. Es algo de cultura familiar.

¿Cuáles son los deseos para este Año Nuevo?

En primer lugar, la salud, de estar siempre juntos en familia como objetivos personales; a nivel deportivo que se puedan conseguir los objetivos trazados, esos son mis deseos para 2020.

La familia siempre en las buenas y las malas.

Están orgullosos y satisfechos de lo que he obtenido en este año. Como dice la Biblia lo que se siembra se cosecha y en 2019 los coseché, ellos están felices y más que están a mi lado para compartir.

¿La anécdota que no se le olvida en la Navidad?

Una de las primeras navidades en Europa las pasé con mucho frío, solo, no miraba a nadie en las calles. Fue de lo más difícil. Ahora, gracias a Dios, ya me acostumbré. En esta época es de estar alegres siempre.

El 31 de diciembre a las 11:59 pm, ¿qué estará haciendo?

Seguiremos en familia y con mi novia, no faltará el abrazo familiar para comenzar un nuevo año.

¿A disfrutar de las vacaciones?

Nos dieron unos días libres en el club. Estamos haciendo una gran temporada. Volvemos a jugar el 5 de enero y buscaremos salvarnos del descenso como principal objetivo, luego quedar lo más alto posible en la tabla.