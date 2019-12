Hoy comienza primer torneo abierto navideño de slowpitch en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Los amantes del softbol y del deporte en general podrán disfrutar de un buen platillo deportivo en esta época navideña.

La liga Óscar Roberto Saybe pone en marcha este día el primer torneo abierto navideño de slowpicht, que tendrá como escenario durante dos fines de semana el campo de pelota Ixel Pineda.

A esta cita están convocadas 10 novenas que se disputarán el honor de ser los primeros campeones de esta competencia navideña, que comienza hoy y terminará el próximo domingo 29 de diciembre.

El equipo Astros.

Edgard Bados, miembro de la junta directiva de la liga Óscar Saybe, dice que el objetivo del torneo es esencialmente el entretenimiento en una época muy especial, “aunque todos queremos ganar el torneo”, aclara de inmediato.

Explica que esta modalidad de softbol lento es por el tipo de lanzamiento que se realiza: “La bola es más lenta, el pitcher tira como globeado, que es más para la diversión, es un modalidad de softbol que se está desarrollando aquí”, dice.

El equipo Juanra.

La competencia tiene la característica de abierta porque normalmente el slowpicht es para gente arriba de 40 años, pero en este torneo podrán participar mayores de 15, “incluso mujeres si así lo desean”, detalló .

CÓMO SE JUGARÁ

Los equipos competirán en grupos de cinco. En cada una de esas llaves van a jugar todos contra todos. Al finalizar esta ronda, clasificarán dos de cada grupo y ellos disputarán las semifinales.

El equipo Tigres.

Bados consideró que este torneo es amistoso, pero que todos quieren ganar, “está parejo, hay unos tres o cuatro equipos que tienen más formalidad”, dijo.

Quiso hacer una salvedad respecto a esta modalidad del softbol, donde no considera tan importante el montículo: “En esta modalidad no se depende tanto de los pitchers, sino del bateo”.

CALENDARIO DE LA COMPETENCIA

El equipo Rokosos.

VIERNES 20

Equipos Hora

Rebeldes vs. Juanra 7:00 pm

Rangers vs. Niupi 8:10 pm

SÁBADO 21

Equipos Hora

Rokosos vs. Rukys Slowpitch 2:00pm

Tigres vs. Rukys Fastpitch 3:10 pm

Astros vs. Rangers 4:20 pm

Cortés vs. Rebeldes 5:30 pm

Niupi vs. Rokosos 6:40 pm

Juanra vs. tigres 7:50pm

DOMINGO 22

Equipos Hora

Rukys Slowpitch vs. Niupi 9:00am

Rukys Fastpitch vs. Juanra 10:10am

Astros vs. Rokosos 11:20 am

Cortés vs. Tigres 12:30 pm

Rangers vs. Rukys Slowpitch 1:40 pm

Rebeldes vs. Rukys Fastpitch 2:50 pm

VIERNES 27

Equipos Hora

Astros vs. Niupi 7:00 pm

Cortés vrs Juanra 8:10 pm

SÁBADO 28

Equipos Hora

Rangers vs. Rokosos 2:00pm

rebeldes vs. Tigres 3:10 pm

Rukys Slowpitch vs. Astros 4:20 pm

Rukys Fastpitch vs. Cortés 5:30 pm

DOMINGO 29

Equipos Hora

Semifinal 1 9:00am

semifinal 2 11:00am

gran final 1:00 pm