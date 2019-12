El Cagliari nunca se rinde, Ansaldi guía al Torino y Balotelli al Brescia

Roma.



El Cagliari encadenó este domingo su decimotercer partido sin derrotas en la Serie A italiana, al empatar 2-2 en el campo del Sassuolo, en una decimoquinta jornada en la que el argentino Cristian Ansaldi marcó y asistió en el triunfo del Torino y en la que Mario Balotelli devolvió la victoria al Brescia.



El Cagliari, revelación absoluta de la temporada italiana, perdía 2-0 cuando se llegó al descanso, pero remontó en la reanudación -marcó el gol del definitivo 2-2 en el minuto 90- y alcanzó al Roma en la cuarta posición, en plena zona de Liga de Campeones.



El equipo sardo empezó el año con dos derrotas en dos jornadas, pero luego comenzó una escalada contundente que le permite soñar con volver a disputar una competición europea 26 años después de la última vez.



Este domingo, en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, los hombres del técnico Rolando Maran remontaron con un gol del brasileño Joao Pedro y un tanto de Daniele Ragatzu, que saltó al campo en la segunda mitad, en el tiempo añadido.

Ragatzu, crecido en los juveniles del Cagliari, no marcaba en la Serie A desde 2011. Se le consideraba como un jugador de gran potencial, pero pasó por momentos complicados y hasta bajó a jugar en la tercera categoría italiana.



Cuando marcó este domingo, se conmovió y prolongó el momento positivo de un Cagliari que está en zona "Champions" y a nueve puntos del líder, el Inter de Milán.



Se acercó a la zona europea el Torino, que sumó su segunda victoria consecutiva a costa de un Fiorentina que está hundido en una profunda crisis tras perder cuatro partidos consecutivos.



Fue Ansaldi el protagonista de la tarde en el Estadio Olímpico Grande Torino. Primero ofreció la asistencia para el 1-0 de Simone Zaza y luego, en el minuto 72, sentenció el choque con un golazo con la pierna izquierda desde fuera del área.



El Fiorentina, huérfano del lesionado Frank Ribery, reaccionó en el tramo final y recortó distancias por medio del uruguayo Martín Cáceres, pero no pudo evitar un nuevo revés en una temporada hasta este momento muy negativa.



Cáceres no marcaba en la Serie A desde 2018 y, curiosamente, su última diana la consiguió precisamente contra el Fiorentina, el equipo que representa este año, con la camiseta del Lazio.



El cuadro toscano, en el que el técnico Vincenzo Montella ve peligrar su puesto, es decimotercero y solo suma cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso, tras salvarse en la última jornada el curso pasado.



Una zona "roja" de la clasificación italiana que ve actualmente al Génova antepenúltimo, al Brescia penúltimo y al Spal de Ferrara colista.



Spal y Brescia disputaron este domingo un tenso choque para la salvación en casa del primero y Mario Balotelli, delantero de los visitantes, firmó el gol decisivo al comienzo de la segunda parte para dar aire al equipo del técnico Eugenio Corini.



Andrea Petagna, delantero del Spal, dispuso de un penalti para salvar un punto a quince minutos del final, pero lo falló y certificó las graves dificultades del cuadro de Ferrara.



Sigue sin funcionar el Génova, que desaprovechó una inmejorable oportunidad para ganar en su visita al Lecce. Los hombres del técnico ítalo-brasileño Thiago Motta estuvieron por delante 2-0 gracias a un golazo de vaselina desde 30 metros del macedonio Goran Pandev y a un penalti marcado por Domenico Criscito.



Sin embargo, el colombiano Kevin Agudelo y el propio Pandev fueron expulsados por doble amonestación en la segunda mitad y el Lecce remontó con dianas de Filippo Falco y de Andrea Tabanelli.



Un punto clave para el Lecce, que defendió su decimoquinta posición, con 15 puntos, con cuatro de ventaja sobre la zona de descenso.