Maradona sobre aspiraciones de Riquelme: "Se vendió al mejor postor"

Buenos Aires, Argentina.

Diego Maradona dijo este viernes que Juan Román Riquelme, que se presenta como candidato a vicepresidente segundo de Boca Juniors por la oposición, no sabe "nada de política" y que "se vendió al mejor postor".

Riquelme, ídolo máximo del Xeneize, es candidato a vicepresidente segundo de la lista opositora que encabeza Jorge Amor Ameal y que tiene a Mario Pergolini como vicepresidente primero.

"Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor (Pergolini) y ese ídolo futbolístico (Riquelme) no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima apoyan al peor presidente de la historia del club", dijo Maradona a través de su cuenta de Instagram.

Las elecciones presidenciales de Boca Juniors se realizarán este domingo y Ameal, que presidió al club de 2008 a 2011, lidera las encuestas.

"No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA o en la Conmebol? No me hagan reír", sostuvo el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

"Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club tan grande como Boca no puede manejarse como un vestuario", añadió.

Riquelme y Maradona fueron compañeros en Boca Juniors en 1997.

En 2009, cuando el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata era seleccionar de Argentina, Riquelme renunció a la Albiceleste por diferencias con el técnico.