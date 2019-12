Mauricio Dubón estará en un torneo benéfico en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Estamos a pocos días para que comience el V Torneo de Slowpitch, evento deportivo que contará con la participació del beisbolista hondureño de las Grandes Ligas, Mauricio Dubón, y cuyos fondos recaudados irán a la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer.



Esta competencia de softbol se realizará los días 13, 14 y 15 de diciembre en el diamante de pelota José Enrique Bonilla.



El lanzamiento de dicho torneo se realizó el pasado martes con la presencia de representantes de la Fundación, organizadores del evento y la imagen por excelencia, Mauricio Dubón. En este momento ya hay 10 equipos inscritos con peloteros de todo el país, incluso hay algunos guatemaltecos que jugarán con varios equipos hondureños.

LEA: Mauricio Dubón logra su tercer jonrón en las Grandes Ligas

Mauricio Dubón sostuvo una amena charla con la concurrencia.



Dubón manifestó su satisfacción por participar en este evento a beneficio de los niños con cáncer, pero dejó claro que en la parte deportiva buscará que su equipo se lleve el trofeo de campeón: “Mucha gente no me ha visto jugar y en este torneo es donde más me esfuerzo porque yo quiero ganarlo”, dijo.



Además, adelantó que es una competencia que en cinco años ha crecido y lo seguirá haciendo: “Esto es algo que va a crecer. En dos años podré traer compañeros (de Grandes Ligas) a jugar este torneo. Ya me han dicho que quieren venir a jugar”, adelantó Dubón.



También declaró que “este será el torneo más grande que ha habido en Honduras y si Dios quiere vamos a recaudar el doble de fondo del año pasado”.