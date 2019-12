Así quedaron los grupos de la Copa América Argentina-Colombia 2020

Cartagena, Colombia.



Que el juez suene el silbato y la pelota empiece a rodar. Es lo único que falta para que la Copa América comience a disputarse el próximo año en Colombia y Argentina tras el sorteo realizado este martes en la ciudad caribeña de Cartagena.



Argentina abrirá la cuadragésima séptima edición del torneo de selecciones de fútbol más antiguo del mundo ante Chile el 12 de junio en el estadio Monumental de Buenos Aires, en la que será la primera versión que se dispute con sede doble en un siglo de fundación.



En tanto que la final se disputará el 12 de julio en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el Caribe colombiano. El cotejo por el tercer puesto se disputará en El Campín de Bogotá el 11 de julio.



"Argentina necesita el título, no solo él (Messi) (...) Es lo que Argentina anhela hace años", dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni al término del sorteo.



Para el seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, la Tricolor como anfitriona tiene que "hacer posible lo imposible" para conseguir su segundo título continental.

"El objetivo es ganar cada partido y posicionarnos bien para la corrida, para el 'sprint final', que es jugar una final e intentar ganar una Copa que hace muchos años Colombia no gana", aseguró Queiroz, quien dirigirá a los cafeteros por segunda vez en una Copa América tras la pasada de Brasil, en la que cayeron en cuartos de final con el bicampeón Chile.



A diferencia de antaño, cuando las selecciones se dividían en tres grupos de cuatro, esta vez la primera fase contará con dos hexagonales, en los que se enfrentarán todos contra todos en dos grupos: el A -o Zona Sur- y el B -Zona Norte-.



Los cuatro mejores equipos de cada grupo pasarán a los cuartos de final, los vencedores a las semifinales y luego a la final. Cada sede alojará un hexagonal, dos partidos de cuartos y una semifinal.

La chance de Messi

La Albiceleste de los Lionel, Messi y Scaloni, lidera el Grupo A junto a Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Australia, la nación invitada que debuta en la competición.



Los argentinos no acogían una Copa América desde 2011, cuando cayeron en los cuartos de final con Uruguay, que entonces alcanzó su decimoquinto título.



En casa, el astro del FC Barcelona tendrá una nueva balota con color revancha. Con 32 años, el tiempo para que La Pulga levante un trofeo de mayores con su selección se acorta.



Además del clasificatorio sudamericano para Catar-2022, que se sorteará el 17 de diciembre en Asunción y empezará a jugarse en marzo, esta puede ser una de las últimas opciones de gloria patria para el que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.



Messi ha jugado tres finales del torneo americano con Argentina, en 2007, 2015 y 2016, y todas las perdió. Sus caídas chocan con el amplio palmarés que carga a cuestas vestido de azulgrana.



A su lado tendrá a una Albiceleste renacida con talentos emergentes como Lautaro Martínez y Paulo Dybala, que buscarán el decimoquinto título gaucho tras una sequía que se remonta a 1993.



En el mismo grupo, los charrúas, amos de la competición con quince estrellas, comenzarán a competir el 13 de junio ante Australia. El mismo día se batirán Paraguay y Bolivia.

Revancha colombiana

La Colombia de James Rodríguez, en tanto, encabeza el Grupo B junto al campeón defensor Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Catar, el otro país invitado que repite tras Brasil-2019.



Los cafeteros se estrenarán el 13 de junio ante Ecuador en Bogotá.



Fue en propio suelo, en 2001, cuando la Tricolor alzó por única vez el trofeo de selecciones más antiguo del mundo.



Diecinueve años más tarde tiene la chance de organizar una competencia a la altura, pues la de principio de siglo estuvo empañada por la violencia de su conflicto armado que provocó que Argentina no enviara equipo y la invitada Canadá renunciara in extremis. Brasil y Uruguay acudieron sin grandes figuras.



La Colombia del portugués Carlos Queiroz apuntará a saldar la deuda de un título para no desaprovechar a la generación dorada cafetera.

Defensa de campeón

Mientras que el Brasil de Tite y Neymar comenzará la defensa de su noveno título, alcanzado en Rio de Janeiro en 2019, frente a Venezuela en Cali el 14 de junio. Perú y Catar jugarán la misma jornada.



La Canarinha volverá a tierras colombianas tras la presentación para el olvido de 2001, cuando cayó sorpresivamente 2-0 en los cuartos de final con Honduras, invitada días antes frente a la negativa argentina para participar.



En esta edición se disputarán 38 encuentros, doce más que en las versiones anteriores. Será la cuarta Copa América en los últimos seis años. Y se hará con una diferencia de un año respecto a la última edición para igualarla con el calendario de la Eurocopa y hacerla más próxima a los Mundiales.



Los juegos se disputarán en nueve sedes. En Colombia, en los estadios El Campín (Bogotá), Atanasio Girardot (Medellín), Pascual Guerrero (Cali) y Metropolitano (Barranquilla). En Argentina, el Monumental (Buenos Aires), el Mario Alberto Kempes (Córdoba), Malvinas Argentinas (Mendoza) y los Único de La Plata y Santiago del Estero.