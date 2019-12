Exclusiva con Alberth Elis: “Pienso más en cumplir mi sueño que en el dinero”

San Pedro Sula, Honduras.

Espléndida plática con Alberth Elis. Abierto y sincero como pocas veces. Lo encontramos a punto de abordar un avión rumbo a Estados Unidos adonde se someterá a una intervención quirúrgica por una fractura en la mano, por lo que estará una semana en recuperación.

Fue un mano a mano diferente con el jugador del Houston Dynamo de la MLS y ex del Olimpia y Monterrey de México. Ya no se ve más en Houston después del próximo año, su deseo ferviente es ir Europa.

¿Su presente y su futuro es Houston o podría haber una sorpresa?

En este momento tengo un año de contrato y mi idea es terminarlo. Ir creciendo y mejorando para que en 2021 pueda iniciar el sueño que siempre he tenido que es ir a Europa y es la mentalidad que tengo; pero claro, si llega esta oportunidad tampoco voy a decir que no. Estoy esperando tomar las mejores decisiones. Para que el día que me toque, ir allá y hacer diferencia. Hacer mi carrera en Europa como siempre he soñado.

Algunos consideran que con su capacidad debería tener una oportunidad en Europa porque si no se va a estancar. ¿Usted qué opina?

Sí, yo estoy tranquilo. Y me tiene más tranquilo que siento que he crecido y han venido equipos con ofertas muy buenas de Europa, eso quiere decir que han visto mi trabajo y lo estoy haciendo bien. Sería preocupante que ningún equipo preguntara por mí, diría ¿qué está pasando? Yo siempre he sido un jugador ambicioso que cada vez quiero más. Gracias a Dios las oportunidades han llegado y por ahí el Houston Dynamo ha decidido que no, al final ellos mandan. Tienen el poder de decidir si me voy o no. Estoy tranquilo, tratar de seguir mejorando, hacer goles y dar asistencias para que en 2021 poder comenzar mi carrera en Europa si Dios lo permite.

¿Y si hay una oferta de renovación de Houston la aceptaría o cree que hay cambiar de aires?

El equipo ya me ofreció formalmente una renovación, no está mal, me pareció bien, pero la verdad que en este momento pienso más en cumplir mi sueño que en el dinero. Lo principal ahora para mí es ir a Europa, es mi sueño. Ya se los dejé saber a ellos que siempre ha sido mi deseo.

OFERTAS

Alberth Elis viajó el domingo a Estados Unidos.

¿Qué equipo pusieron ofertas por Albert Elis?

No se puede decir, porque no es bueno decir equipos ni ligas ni nada, pero sí hay buenos clubes de las mejores ligas del mundo creo. Ha sido mi sueño llegar a una buena liga y trascender.

Elis con su explosión y velocidad ¿En qué equipos caería bien de Inglaterra o España?.

Es un poquito complicado decir un equipo. Yo siempre he sido seguidor de la Liga Inglesa, por ahí vino un equipo y quiso, pero la Selección tiene que estar en el ránking 50 y no estaba. Por eso no se pudo dar.

¿Qué objetivos tiene en esta nueva temporada con un técnico como Tabaré Ramos?

El objetivo es el mismo, buscar el campeonato. Estuvimos cerca el primer año y no se pudo lograr. En los otros años nos quedamos en deuda no entramos a playoffs.

Le caería bien un título antes de irse.

Claro, sería grandioso, vamos a trabajar para que al final del año pueda salir una buena oportunidad.

SELECCIÓN DE HONDURAS

Hablando de la Selección, en la semifinal Liga de Naciones, Estados Unidos el rival, ¿se puede superar?

Claro, es un partido duro porque vamos a la casa de Estados Unidos, pero al final decidieron que así sea, ya no es ida y vuelta. Más complicado para Honduras, vamos contra el local. Ellos son fuertes en su casa. Ahora tenemos que pensar en marzo que es la próxima fecha Fifa y después poner los ojos en ese partido.

El atacante hondureño posando con dos aficionadas antes de viajar.

¿Se ve en la final de esta Liga de Naciones?

Claro, uno tiene que verse campeón en todo lo que juega, y es lo que vamos a buscar en este torneo.

¿Y de la otra llave entre Costa Rica y México, ¿qué equipo puede pasar?

El favorito es México, pero cualquier cosa puede pasar.

Si lo mide con Costa Rica, México o Estados Unidos, ¿cree que Honduras tenga posibilidades de clasificarse a otro mundial?

No puede decir nada. No puedo hablar de nundial si no estamos ni siquiera en la hexagonal, hay que ir paso a paso. Es un nuevo entrenador, nuevos jugadores que han llegado, mucha competencia, que es lo más importante para la Selección.

¿Cómo ha visto el recambio en la H con la llegada de Rubio y Rivas por ejemplo?

Muy importante para la Selección, jugadores con mucho talento que le van a aportar mucho. Habrá más competencia en la lucha por un puesto y la Selección crece.

Es de los más experiencia, ¿cree que está Selección estará más fuerte que en la eliminatoria pasada?

Claro, creo que algunos ya tomamos experiencia. Nos ayudó mucho la eliminatoria pasada. Hemos aprendido mucho.

RECOMIENDA JUGADORES

¿El fútbol hondureño se ha estancado, progresado o ha retrocedido?

Hay bastantes jugadores jóvenes de muy buena calidad, creo que ha ido creciendo la Liga, ahí va poco a poco y espero que siga creciendo. Uno de los problemas son las canchas, si estas son mejores hay mejor espectáculo. Es una de las cosas que deberían poner atención.

Si alguien le pidiera la recomendación de un jugador hondureño, ¿qué nombre le daría?

Hay varios jugadores, me gusta mucho Jorge Benguché, del Olimpia. También Walter Colocho Martínez, del Motagua, es muy bueno, uno lo ve y es raro que un jugador como él no ha podido trascender más.

Para Navidad, Elis quiere que el Olimpia quede campeón.

¿Qué admira del Colocho?

La verdad el mano a mano, el uno a uno que tiene es impresionante, es difícil pararlo. Necesita ser más constante para ganar la titularidad en Motagua.

¿Y de Benguché qué destaca?

Creo su capacidad goleadora. Yo estuve con él, cuando yo salía de reservas, él llegó, y desde esos días hasta hoy ha mejorado bastante.

¿Cuál es su deseo para Navidad y Año Nuevo?

Primero que Olimpia quede campeón, después estar tranquilo en familia, y ahora con la fundación espero hacer algo el fin de año y ayudar a algunas personas.

NO SE CONSIDERA EL MEJOR

Quioto al Impact y Danilo Acosta al Galaxy, ¿qué le dice eso?

Que hay calidad en Honduras, que siempre hay equipos que miran que estamos haciendo bien las cosas y se interesan en nosotros. Estoy muy feliz por Quioto, por lo que le ha pasado y esa linda oportunidad que tiene. Ojalá puede volver a su nivel.

¿Ha hablado con Quioto?

Siempre estamos en comunicación, yo le digo que eso ya quedó atrás. Que el año que viene tiene que retomar su nivel, que se vuelva más a su familia y que se olvide de lo que está pasando fuera de la cancha.

¿Usted es el mejor jugador de Honduras?

No, no.

¿Quién es para usted?

Creo que hay varios, el mismo Rigoberto Rivas, Jonathan (Rubio), hay buenos jugadores.

¿Qué le quiere decir a la gente de Honduras ahora que vienen la fiestas navideñas?

Que la pasen bien en familia, con responsabilidad, y siempre respetando a las personas que es lo más importante. Que Dios los bendiga.