Liverpool se lleva un susto en Anfield ante Nápoles

Londres, Inglaterra.

Un cabezazo de Dejan Lovren en la segunda parte sacó de un lío al Liverpool, que logró un empate en Anfield ante el Nápoles (1-1) que le deja a un solo punto de la clasificación para los octavos de final.



Los de Jürgen Klopp cerca estuvieron de meterse en un enredo por el tanto de Dries Mertens en la primera mitad y necesitaron empatar para no acudir a Salzburgo, en la última jornada, con la necesidad de un triunfo para no quedarse fuera. Ahora les bastará igualar ante el representante austríaco para estar en octavos, mientras que con un triunfo serán primeros de grupo.



Y eso que el Liverpool comenzó el encuentro de este miércoles pensando en el primer puesto y acabó sufriendo por la clasificación. Todo le salió mal a los de Klopp, parecían mirados por un tuerto.

Sin Trent Alexander-Arnold y con el parche de Joe Gomez en el lateral derecho, los problemas se intensificaron para los 'Reds' cuando en el minuto 16 Fabinho se hizo daño en el tobillo izquierdo y se tuvo que marchar del campo.



En su lugar entró Georginio Wijnaldum, que presenció rápidamente el latigazo del Nápoles.



Los italianos, pese a todos los problemas extradeportivos que los rodean, necesitaron poco para hacer daño al campeón de Europa.



Un balón llovido al centro del campo, que Mertens peleó con Van Dijk, le llegó a Di Lorenzo. El transalpino vio el desmarque del belga y le puso un balón largo preciso, para que Mertens, tras una larga carrera, definiera cruzado ante Alisson.



No había fuera de juego por escasos centímetros y el VAR no apreció falta en el salto entre Mertens y Van Dijk, pese a que el holandés encendió las alarmas al dolerse en la caída durante varios minutos.



El tanto visitante provocó que el Liverpool se atrancase en ataque, no tenían manera de hacer daño al bloque de Ancelotti y en 45 minutos, apenas dispusieron de un remate blando de cabeza de Van Dijk y un disparo al muñeco de James Milner.



En la segunda parte comenzaron a quemar más cartuchos y a volcarse sobre la meta de Meret. El meta italiano casi propicia el empate cuando se le escapó un centro lateral, pero Koulibaly apareció bajo los palos para sacar un remate a la media vuelta de Roberto Firmino.



Con la defensa bien plantada de tres defensas de 'Carletto', tuvo que ser a balón parado cuando el Liverpool rompiese la derrota.



Lovren llegó desde atrás para mandar a las redes su cabezazo y sacar del enredo al campeón, que dependerá de sí mismo para ser primero de grupo. Para ello tendrá que vencer al Salzburgo en la última jornada o esperar que el Nápoles caiga con el Genk.



Los 'Reds' son primeros en estos momentos, con diez puntos, mientras que el Nápoles es segundo, con uno menos, y el Salzburgo, tercero, a tres distancia. El Liverpool aún podría quedarse fuera en caso de perder con el Salzburgo por un resultado peor que el 4-3 que encajaron los austríacos en Anfield.



- Ficha técnica:



1 - Liverpool: Alisson; Gomez (Oxlade-Chamberlain, m.37), Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho (Wijnaldum, m.16), Milner (Alexander-Arnold, m.78); Salah, Firmino y Mané.



1 - Nápoles: Meret; Koulibaly, Manolas, Rui; Maksimovic, Ruiz, Zielinski (Younes, m.85), Allan, Di Lorenzo; Lozano (Llorente, m.72) y Mertens (Elmas, m.81).



Goles: 0-1. Mertens, m.21 y 1-1. Lovren, m.65.



Árbitro: Carlos del Cerro (ESP) amonestó a Robertson (m.91) por parte de los locales y a Koulibaly (m.94) por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el estadio de Anfield (Liverpool).