Valencia y Chelsea pelean en Mestalla por un lugar en los octavos

Valencia/Londres.



El Valencia y el Chelsea pelearán este miércoles en Mestalla, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, por un triunfo que para el conjunto español supondría su clasificación matemática para los octavos y para el inglés su pase virtual a la siguiente ronda.



Tras la disputa de los cuatro primeros encuentros ambos equipos acumulan siete puntos, los mismos que tiene el Ajax de Ámsterdam, que visita a un Lille ya sin opciones. En la última jornada el equipo francés visitará Stamford Bridge y el Valencia viajará a Holanda.



Al haber ganado en Inglaterra, si el Valencia repite victoria se asegurará quedar por delante del Chelsea pase lo que pase en la última jornada, en la que se jugaría el liderato en casa del Ajax. En cambio, cualquier otro resultado que no sea ganar le obligará a puntuar en Ámsterdam y en muchos casos a tener que vencer para pasar a la siguiente ronda.



La clasificación, además del éxito deportivo de regresar a los octavos de final de la máxima competición europea tras siete años sin conseguirlo, aseguraría al club valenciano cumplir con los ingresos presupuestados por su participación en Europa, un dato destacado dada la situación económica de la entidad. Un triunfo supondría un ingreso mínimo de 12 millones de euros.

El equipo de Albert Celades afronta este choque después de haber sufrido una derrota el sábado en el campo del Betis que truncó la racha de tres triunfos con la que llegó al parón por las competiciones de equipos nacionales.



Además, también llega aún con muchos problemas y dudas físicas en jugadores clave para el técnico, que tiene problemas en el centro de la defensa, el mediocentro y de rebote en el lateral derecho, y la zona ofensiva de la banda izquierda.



Las bajas con las que cuenta son las del lateral Cristiano Piccini, el central Mouctar Diakhaby, el centrocampista Geoffrey Kondogbia, así como de Denis Cheryshev y Gonçalo Guedes en la banda izquierda. El único descarte técnico ha sido el de Rubén Sobrino.



Uno de los puntos clave es si el centrocampista Francis Coquelin, que vuelve tras un mes de baja, está preparado para reaparecer como titular tras su lesión muscular y reforzar así un centro del campo debilitado por su ausencia y la de Geoffrey Kondogbia.



En el caso de que Celades no lo alineara de inicio, su sustituto sería en principio el danés Daniel Wass lo que le obligaría a apostar en el flanco derecho defensivo por el zurdo Jaume Costa o el joven Thierry Correia.



La otra opción sería que Carlos Soler, que reapareció unos minutos el pasado sábado tras superar su lesión en el tobillo, formará pareja en el eje del campo con parejo, lo que permitiría a Wass retornar al lateral derecho.



La otra gran duda está en el centro de la defensa por las molestias de lumbalgia que arrastra Ezequiel Garay. El argentino ya fue baja ante el Betis y aunque ha entrando en la convocatoria, Celades ha citado a diecinueve jugadores entre los que se encuentra el central del filial Hugo Guillamón , por lo que deberá hacer un descarte antes del encuentro.



El técnico no cuenta con ninguno de sus dos extremos zurdos, pues tanto Denis Cheryshev como Gonçalo Guedes son baja. Una de las opciones sería el joven Kang In, la otra cambiar de banda a Ferran Torres o apostar de nuevo por Manu Vallejo, tal y como hizo ante el Betis.



A esa lucha por la clasificación a octavos, el Chelsea llega después de uno de los partidos más complicados a los que se puede enfrentar cualquier equipo inglés. El Chelsea logró cuajar un buen partido ante el Manchester City y, pese a caer por 2-1 en el templo celeste, mejoraron la imagen dada el año pasado, cuando, aún bajo el mando de Maurizio Sarri, fueron vapuleados por 6-0.



La apuesta por los jóvenes de Frank Lampard está funcionando en Stamford Bridge y los 'Blues' se asientan en la cuarta plaza de la Premier League, con dos de los mejores brillos de la temporada en su escuadra. Mason Mount y Tammy Abraham son las mejores noticias del Chelsea este año. El primero se está destapando por su desborde, descaro y velocidad, y el segundo es segundo en la tabla de goleadores de la Premier con diez tantos.



A ellos se suma la aparición de Christian Pulisic, el llamado a ser el sustituto de Eden Hazard. Tras un inicio irregular sin muchos minutos, el estadounidense ha convencido a Lampard con cinco tantos en sus últimos cuatro partidos.



Donde más problemas acumula el equipo es en la zona defensiva, con Kurt Zouma y el joven Fikayo Tomori asentándose como titulares ante la ausencia por lesión de Antonio Rudiger. César Azplicueta es un fijo en el lateral derecho y Lampard sigue con dudas en el izquierdo, donde se debate entre Emerson Palmieri y Marcos Alonso, que en el último encuentro de 'Champions' fue sustituido en el descanso.



En el centro del campo, el entrenador inglés no podrá contar con Ross Barkley ni con Ruben Loftus-Cheek, por lo que es de esperar que vuelva a contar con los mismos que ante el Manchester City.

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen; Wass, Garay o Mangala, Paulista, Gayà; Ferran, Coquelin o Carlos Soler, Parejo, Kang In; Rodrigo y Maxi Gómez.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian o Mount, Abraham y Pulisic.



Árbitro: Felix Zwayer (GER).



Estadio: Mestalla.



Horario: 18.55 CET (17.55 GMT).