Yustin Arboleda sobre su futuro en Marathón: "Aún no sé si seguiré en el equipo"

San Pedro Sula, Honduras

El delantero colombiano Yustin Arboleda fue el villano en la derrota de 1-2 del Marathón ante Motagua tras errar un lanzamiento penal en el duelo correspondiente al inicio de la pentagonal del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

Horas después del trago amargo, el atacante colombiano se pronunció este domingo mediante un Instagram Live y habló sobre diversos temas; entre ellos el fallo de 12 pasos, la caída del cuadro verdolaga e inclusive de su futuro en donde señaló que todavía no sabe si seguirá con los verdes.

"Vamos a luchar hasta el final, mientras tengamos posibilidades. Así es esto, no hay que bajar los brazos y toca seguir trabajando", comenzó diciendo Arboleda al ser consultado sobre la dolorosa derrota encaja en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El atacante de 27 años de edad agradeció las muestras de apoyo de los marathones y también dejó sus palabras para los que lo cuestionan tras la falla del penal.

"Agradecido con los que me han apoyado y los que no también, las críticas sirven para trabajar. Salimos con la mentalidad de ganar pero el rival también cuenta, tuvimos chance de anotar uno o dos goles en la primera parte, no merecíamos haber perdido", puntualizó el colombiano.

PENAL FALLADO Y SU FUTURO EN MARATHÓN

Sobre su penal errado ya que el arquero Jonathan Rougier del Motagua se lo atajó, dijo: "Hay que darle mérito a los porteros, ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro. Así he pateado los penales, cuando uno falla en estas instancias se va a resaltar siempre".

Una de las grandes inquietudes de los aficionados del Marathón es sobre la continuidad de Yustin Arboleda, ya que el pasado 29 de octubre Diario LA PRENSA informó en exclusiva que el jugador se integrará al Olimpia en la próxima campaña.

"Aún no sé si seguiré en el equipo, trataré de dar el máximo siempre. Le tengo mucho cariño al equipo y a la mayoría de los aficionados, por esa parte no tengo queja", declaró en su cuenta oficial Yustin_Arboleda.

El delantero del Monstruo Verde indicó que la plantilla del equipo peleará por conseguir el boleto a la final y así poder obtener la ansiada décima en las vitrinas de la institución.

"De eso se trata este deporte y no hay que bajar los brazos, trataremos de ganar el siguiente partido para luchar por ingresar a la final", finalizó.