Pedro Troglio felicita a Héctor Vargas por su récord de 40 puntos con Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia afinó este viernes los últimos detalles previos al primer partido de la pentagonal del Torneo Apertura 2019 contra el Vida. El entrenador Pedro Troglio dejó a un lado los buenos números que hizo en las vueltas regulares y se enfoca ahora en ganar la siguiente fase.

"Nosotros ya dejamos en el pasado lo de las vueltas, ahora enfrentamos lo más importante y lo que indica es ganar la pentagonal para estar felices, en caso de no conquistarla prepararnos para disputar la final. Los que pelean esta fase también son clubes fuertes, Marathón está muy parejo y si Motagua la pasa buien en la Liga Concacaf va llegar agrandado a la pentagonal", declaró el técnico albo en el entrenamiento de los blancos.

Olimpia viene de vencer 2-3 al Vida en la última jornada, pese a ello Troglio no se confía del rival. "Será un partido diferente porque el de las vueltas ellos estaban nerviosos por clasificar y ahora ya tiene el boleto, Vida no tiene la responsabilidad de salir campeón y sería un sueño para ellos, siempre son un equipo duro", indicó.

RÉCORD DE PUNTOS

Pedro Troglio cree que de nada sirve haber hecho 44 puntos si no se gana el campeonato. "Eso queda en la nada si no salimos campeón, solo son estadísticas, la intención es esa y cualquier número es anecdótico, sabemos que tenemos que ir por ese camino, cada partido será una final, vamos a enfrentar a Motagua, Martahón y UPN, Vida nos darán la pelea", agregó.

Pedro Troglio charló con el plantel antes del entrenamiento en el estadio Olímpico. Foto Ronald Aceituno

El técnico de igual manera comentó que no solo ellos son los favoritos para ganar la pentagonal. "Nos dan como favoritos porque ganamos las vueltas pero los princilapes son los tres equipos grandes", argumentó.

PALABRAS PARA VARGAS

Respuesta con altura

Además, Troglio aprovechó para felicitar al Marathón y a su compatriota Héctor Vargas con la gran campaña que hizo con los verdes. Diferente a lo que dijo el entrenador del Monstruo, asegurando que él con el presupuesto del Olimpia hubiese sumado 64 puntos en este campeonato.

"Quiero felicitar a Héctor Vargas y a los jugadores de Marathón por que hicieron un campaña histórica para el club y no tuvieron la posibilidad de ganar porque se encontraron con un equipo que hizo 44, lo que podes hacer en las vueltas son 54 y no s dan más matemáticas, tengo un plantel bárbaro, y es puro méritos del plantel y de la directiva, yo no tengo mérito", destacó.

El entrenador merengue estuvo dialogando con Edrick Menjívar, Brayan Beckeles, Ever Alvarado, Jerry Bengtson y German Mejía. Foto Ronald Aceituno

"Yo no sé si algún técnico ganó esa cantidad de puntos (64), por más que tengas un excelente plantel, también pierdes y empatas, pero repito, porque los enfrenté acá (Tegucigalpa) y allá (San Pedro Sula), los felicito, Marathón tiene equipazo, un plantel terrible (buenísimo), el otro día debutaron unos chicos y metieron gol, entonces va mi felicitación porque están los 40 puntos de ellos y los 44 nuestros y fueron muchísimos", concluyó.