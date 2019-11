Luis Enrique regresa como seleccionador español en sustitución de Moreno

Madrid.

Luis Enrique volverá a hacerse cargo de la selección española, en lugar del que fuera su adjunto Robert Moreno, cinco meses después de dejarla debido a la enfermedad y posterior fallecimiento de una de sus hijas, anunció este martes el presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales.



"Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo", afirmó Rubiales en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



Rubiales aseguró que Robert Moreno fue quien transmitió en septiembre a los responsables de la federación que Luis Enrique estaba pensando en volver a entrenar.

"Nos enteramos por Robert Moreno que Luis Enrique quería volver a entrenar", afirmó Rubiales, asegurando que después hablaron con el seleccionador precedente, quien "nos dice que quiere volver a su puesto de trabajo, que quiere volver a entrenar".



En esta situación, Moreno solicitó el pasado domingo al director deportivo José Francisco Molina que le aclarara cuál era su situación.



"Molina le transmite que queremos hablar después de la clasificación (para la Eurocopa) y le vuelve a exigir que quiere saber ya su futuro y Molina le comenta que si Luis Enrique quiere volver a ocupar su puesto de trabajo, si quiere volver a liderar el proyecto que ha empezado, vamos a valorar esta posibilidad", dijo Rubiales.

- 'No ser un impedimento' -

Según el presidente de la RFEF, el lunes Moreno comunicó que "quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique".



"Entonces le pido a Luis Enrique si estaría dispuesto a volver a su puesto, y me dice que va a volver encantado y nos da las gracias por cumplir nuestra palabra", afirmó Rubiales, obligado a explicar la sorpresiva salida de Moreno.



El ya exseleccionador español había evitado salir en rueda de prensa el lunes tras la goleada 5-0 a Malta, último partido del clasificatorio, disparando todas las alarmas en el día en que España se garantizaba ser cabeza de serie en la Eurocopa de 2020.



Luis Enrique vuelve así a la selección exactamente cinco meses después de renunciar a ella el 19 de junio pasado por la enfermedad de su hija Xana, finalmente fallecida por un cáncer dos meses después.



En el momento de su renuncia, Luis Enrique llevaba ya desde marzo dirigiendo la selección a distancia desde que abandonara de urgencia la concentración del equipo, la víspera del partido clasificatorio contra Malta, primero de los tres encuentros que dirigió Moreno, entonces segundo de 'Lucho' con sendas victorias.



Tras la salida de Luis Enrique, la RFEF optó por la continuidad ascendiendo a Moreno, aunque Rubiales mantuvo abierta entonces la puerta a Luis Enrique.



"Tuvo que abandonar su puesto por la peor situación que puede vivir un padre, pero es el proyecto de Luis Enrique, tenía nuestra promesa de que tenía la puerta abierta" cuando quisiera volver, añadió Rubiales, quien negó que el nombramiento de Moreno fuera de forma interina.



En junio, "presentamos a un entrenador que iba a ir a la Eurocopa salvo que volviera Luis Enrique", aseguró Rubiales, que prefirió no entrar a valorar si se ha producido algún problema personal entre Moreno y Luis Enrique.



"Las cuestiones entre Luis Enrique y Moreno son cuestiones en la que no entramos ni Molina (director deportivo) ni yo", dijo el presidente de la RFEF, quien agradeció el trabajo de Robert Moreno.

- Hasta Catar -

El ya exseleccionador no acudió este martes a una reunión con la RFEF enviando solo a sus abogados, explicó Rubiales.



Respecto a la vuelta de Luis Enrique, Rubiales afirmó que todavía no han firmado nada: "nos gustaría cerrarlo antes del 1 de enero para que empieza a planificar todo".



El presidente de la RFEF adelantó que Luis Enrique ha mostrado su deseo de "cerrar el ciclo en Catar (Mundial 2022)".



"Independientemente de lo que ocurra en la Eurocopa, tenemos el deber moral con él para que pueda continuar lo que comenzó", aseguró el presidente de la RFEF.



"Creo que Luis se lo merece y le agradezco que quiera estar hasta Catar porque estoy seguro que ya tenía ofertas y ha priorizado a la selección", concluyó Rubiales.