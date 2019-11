Rigo Rivas: "Este es un proceso que viene comenzando, hay espacio para todos"

San Pedro Sula, Honduras

Rigo Rivas, delantero que milita en el Reggina de Serie C de Italia, fue el último de los legionarios en marcharse del país luego de la goleada de 4-0 que recetó la selección de Honduras a su similar de Trinidad y Tobago.

Rivas llegó al aeropuerto Ramón Villeda de San Pedro Sula y fue despedido por su compañero y amigo Alberth Elis.

"Contento de haber logrado el objetivo que era clasificarnos; sé que el profe me tiene confianza, él le da confianza a todos", se fue diciendo Rigo Rivas de la San Pedro Sula que vibró con la buena exhibición de su H ante los trinitenses.

El futbolista propiedad del Inter de la Serie A recordó que "ya estamos clasificados" al 'final four' de la Liga de Naciones y a la Copa Oro, aunque "el objetivo es llegar hasta el fondo" en todas las competencias.

No se siente un fijo en la Bicolor porque "este es un proceso que viene comenzando, hay espacio para todos y trabajo para mejorar". Sin embargo, asegura que "me siento bien, alegre, estamos primeros y contentos".

El futbolista, que considera a Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre los líderes de esta nueva H y contó que el gran capitán y el meta 'Buba' López son quienes 'pelonean' a los debutantes, habló de su amistad con el ariete del Houston Dynamo de la MLS, Alberth Elis.

"Es mi hermanito, me llevo con todos pero él es con uno de los que mejor me llevo. Elis es el bailarín, pero en momentos me agarra ya que es con el que más paso", manifestó un Rivas que fue llevado a la terminal por la mismísima 'Panterita' que lo invitó a quedarse en su hogar.

CORTAS CON RIGO RIVAS

INTER DE MILÁN

"Tengo tres años con Inter, fui a Reggina a préstamo, fui concentrado a hacer las cosas bien; lo que haga en Reggina me puede validar para volver, a final de año veremos".

'RAMBO' EN REGGINA

'Rambo' es muy conocido allá, es un grande, en la ciudad siempre me hablan de él. Es un histórico allí, hizo mucho por el equipo y es reconocido".

CONCACAF

"Está a un buen nivel, pero todavía no al del americano, brasileño o uruguayo; he estado viendo a Guatemala, El Salvador y Costa Rica, hay buen nivel".

CALCIO ITALIANO

"Siempre he jugado en Italia, no sabria decir cómo se juega en España, pero mis compañeros que juegan afuera me dicen que es difícil, pues los partidos en la tele se ven aburridos pero es duro estar en el campo. Tenes que ser aplicado, cohesionado, es difícil hacer goles".

EFECTO CR7 EN ITALIA

"Seguramente cuando llegó Cristiano Ronaldo a Italia todo mundo comenzó a ver la Serie A, se levantó ".