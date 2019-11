Fabián Coito da de baja a seis jugadores para que regresen a sus equipos tras partido ante Martinica

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras arribó este viernes al país para encarar el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Trinidad y Tobago.

El entrenador de la Bicolor, el uruguayo Fabián Coito, dio sus impresiones sobre el empate contra Martinica y analizó su siguiente rival.

“Satisfecho con algunas cosas que nos dejó el partido, el resultado no porque nos hubiera gustado ganar, pero dejaron cosas que nos pueden servir a futuro como futbolistas que no habíamos observado por distintas razones. Si bien nos venimos con el sabor de que pudimos ganar, si con conclusiones y satisfechos con algunas cosas que nos dejó el partido”, dijo Coito.

Maynor Figueroa posando con dos niños a la salida de la terminal aérea. Foto Neptalí Romero

Fue preguntado por el rendimiento de Juan Ramón Mejía en su debut con la Bicolor en Martinica, donde además marcó el gol del empate: “No me gusta hablar de rendimientos individuales porque no vengo acá a decir quien jugó bien o mal; eso me lo reservo para hacerlo dentro y hablarlo con ellos”.

SEIS JUGADORES REGRESAN A SUS EQUIPOS

El timonel de la H comunicó que seis serán los jugadores que no estarán contra el equipo caribeño. “La comunicación oficial es de Fenafuth y hay seis jugadores que regresan a sus clubes y nos quedamos con 26 jugadores para el partido contra Trinidad”, comentó.

Estos seleccionados que fueron descartados son: Alex Güity (Olimpia), Bryan Barrios (Marathón), Danilo Tobías y Darixon Vuelto (Real España), Héctor Castellanos (Motagua) y Douglas Martínez (Real Monarchs, de Estados Unidos).

Juan Ramón Mejía fue la figura hondureña en Martinica. Foto Neptalí Romero

Además el estratega considera que el duelo contra Trinidad será distinto al de Martinica. “No veo partidos iguales, las características de Trinidad difieren con relación a Martinica y es lo que le da el nivel al equipo. Sigo creyendo que el equipo debe ser más intento y la circulación de balón más rápido. Esto es lo que vimos en el segundo tiempo porque buscamos el resultado porque cambiamos los futbolistas”, destacó.

Adelantó que los jugadores que estarán frente a los trinitecos serán “la base del equipo para el partido del domingo es la que se quedó aquí en San Pedro Sula”.