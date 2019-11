James Rodríguez sufre una nueva lesión y es baja con Colombia en amistoso ante Perú

Miami, Estados Unidos.

James Rodríguez fue descartado para el amistoso que disputarán Colombia y Perú el viernes en Miami por una molestia en su rodilla izquierda tras ser evaluado por el cuerpo médico de la selección cafetera, cuyo "primer diagnóstico se presenta reservado".

Así lo informó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que detalló en un escueto comunicado que tras "un movimiento accidental" durante un entrenamiento, el jugador del Real Madrid se quejó de una molestia en la rodilla.

"De momento y por precaución, el jugador James Rodríguez queda descartado para el partido ante Perú", agregó la FCF sobre el estado de salud del futbolista de 28 años.

Ante esta situación, los médicos de Colombia harán un "estudio por imágenes detallado" para confirmar un diagnóstico definitivo, que será compartido con el Real Madrid.

La convocatoria de James abrió una polémica porque el técnico del club español, Zinedine Zidane, aseguró la semana pasada que el colombiano no estaba lesionado pero tampoco disponible para jugar contra el Eibar el fin de semana anterior.

"No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no", dijo Zidane al referirse también a la situación del galés Gareth Bale.

No obstante, el seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, aseguró este jueves, en la rueda de prensa previa al partido y antes de conocerse la lesión de James, que sabía que tenía "cuatro o cinco días para trabajar y así pasaron las cosas".

"No hago comentarios sobre los clubes en Colombia o en España. Es lo que puedo decir con James y todos, es que no solo tenemos comunicación directa con ellos, trabajamos con cuerpos técnicos, médicos de los clubes y conjugamos las informaciones para tomar decisiones", afirmó el estratega.

Se esperaba que el partido con Perú fuera el regreso de James, que no juega con Colombia desde el pasado 28 de junio en el estadio Arena Corinthians, donde la selección andina cayó por penaltis con Chile en los cuartos de final de la Copa América.