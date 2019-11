Romell Quioto emite un comunicado para pedir perdón y desmentir una acusación

Tegucigalpa, Honduras.

Romell Quioto ha estado en el ojo de la noticia en las últimas horas. Por ello, el delantero hondureño ha emitido un comunicado en sus redes sociales para pronunciarse al respeto y hacer una aclaración pública por una acusación falsa que le hacen.

“A la comunidad deportiva, al público en general y en particular a todos mis fans, les comunico que después de algunos acontecimientos que han pasado en mi vida privada, me he tomado el suficiente tiempo para reflexionar y producto de esta comunión conmigo mismo, pido disculpas publicamente por mis errores pasados”, empieza diciendo Quioto.

El jugador del Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos fue noticia esta semana luego de que su ahora exnovia, la presentadora hondureña Malubi Paz fuera captada en brazos de otro hombre, el político Óscar Herrera.

El escándalo amoroso se hizo viral en las redes sociales al igual que unas imágenes en las que aparece Malubi con Óscar Herrera en una discoteca.

Además, hoy trascendió una supuesta agresión del jugador a Óscar Herrera, una información que es totalmente falsa y la cual ha desmentido Quioto.

“Un grupo de fans me envió un video que con asombro leo en la etiqueta 'Acusan a Romell Quioto de agredir a pareja de su exnovia'. Esto es totalmente falso. Dicho video esta siendo investigado por mis apoderados legales para descubrir su origen y proceder legalmente contra los culpables”, dice el comunicado del delantero catracho.