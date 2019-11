Héctor Vargas sobre petición del Motagua: "Juguemos cuando ellos quieran"

San Pedro Sula, Honduras

Fiel a su estilo, Héctor Vargas, entrenador del Marathón, se pronunció este jueves sobre la petición de Motagua de no jugar el primer partido de la pentagonal donde enfrentará a los verdolagas ya que los azules pretenden llegar descansado para la final de vuelta de la Liga Concacaf.

Según la programación de la pentagonal, en su condición de tercer lugar, el cuadro azul visita a Marathón el próximo 23 de noviembre, sin embargo las “águilas” han solicitado descansar en esa fecha porque solo tres días (26 de noviembre) enfrenta al Saprissa de Costa en donde buscarán remontar el 1-0 de la ida en la final de la Liga Concacaf.

"Seguimos en los mismo, si queremos en el marco de de la legalidad, juguemos cuando ellos quieran", comenzó diciendo Héctor Vargas luego de participar junto al equipo Marathón en el el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que se realizó en Expocentro.

El timonel de los verdes lamentó la caída sufrida ante Olimpia en donde perdieron el liderato de las vueltas y de paso aprovechó para dejarle un dardo a los propios jugadores del club sampedrano.

"Cuando arrancas el campeonato queres ganar la vueltas, perdimos puntos en casa, eso después lo sentimos. Irnos a jugar todo allá a Tegucigalpa sabíamos que no podíamos equivocarnos y cometimos algunos errores, hay un par de jugadores que no entendieron qué instancia nos estábamos jugando y no hicimos las cosas como queríamos", puntualizó.

Y añadió: "Hay otra posibilidad, la segunda que es jugar pentagonal, hay que arrancar de la mejor manera, sabemos que hay que cerrar Tegucigalpa y tenemos que ir parejos para ver quién puede entrar en la final".

Héctor Vargas disparó y cuestionó el trabajo arbitral de Melvin Matamoros y de paso se quejó del hijo de Reynaldo Salinas, quien fue asistente 1 en el clásico nacional.

"Desde el momento que traes un extranjero a manejar el arbitraje, pones un desconocido en el lugar que sabes que le vas a pedir un favor algun dia. Yo por eso reclamo y dicen que uno protesta, tenemos preso a los presidentes anteriores, seguimos cometiendo errores, seguimos poniendo al hijo de Salinas cuando juega Olimpia de local, ponemos a Melvin Matamoros que tuvo problemas con Orinson Amaya", señaló.

El DT del club verde confesó que en ocasiones dice algunas palabras que no debería:"Uno declara cosas que a lo mejor no corresponde, si yo declaro y las cosas se hacen bien corresponde que me castiguen, pero nadie se anima a castigarme porque uno dice las verdades, es realmente lo que pasa y que sucede en el país que nadie quiere decirlo".

Ante la consulta sobre sí les afectará el hecho de que no se juegue en el inicio de la pentagonal ante Motagua, dijo: "No, nosotros jugaremos cuando se tenga que jugar, no podemos poner como excusa que no ganamos porque se jugó en otro día que no corresponde, pero si me gustaría que sea en el marcco de la legalidad y que de una vez por todas cambiemos las cosas".

Vargas por otra parte denunció que tanto Motagua y Olimpia escoden balones y además señaló que le reclamó a su portero Roberto López por el tiempo perdido en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Nosotros anteriormente ante Motagua en la semifinal anterior nos cambiaron los recogepelotas, pusieron los que quisieron y se siguen escondiendo los balones, el otro día lo hizo Olimpia, por momentos lo haremos nosotros".

Y finalizó: "Le reclamé a Pipo López porque no me gusto el primer tiempo, demasiado tiempo perdido y nosotros teníamos que ganar, a veces el jugador no entiende lo que uno pide".