Jonathan Rubio: “Quiero ser el referente de la Selección de Honduras”

San Pedro Sula, Honduras.

Con apenas 14 años, Jonathan Rubio agarró sus maletas y viajó a Barcelona, España, con un sueño: ser futbolista profesional. El adolescente, que apenas comenzaba ordenar sus ideas, se marchó enfocado, además, con la ilusión de algún día lucir la camiseta de la Selección de Honduras.

Lo primero lo logró. Con sufrimiento, pero lo hizo realidad; lo segundo lo tuvo que esperar y cuando ya había perdido casi toda esperanza porque no lo llamaban a las selecciones menores de Honduras, en el momento menos pensado, una llamada del actual técnico de la Selección Nacional, Fabián Coito, le hizo olvidar todas aquellas frustraciones acumuladas por no verse en las convocatorias de las selecciones Sub-17, Sub-20 y Sub-23.

El actual jugador del Tondela de la primera división de Portugal, la sensación o revelación de la Selección Nacional, habló en exclusiva para Golazo sobre su gran momento.

La suya es como una historia del despreciado que se convirtió en ídolo de la Selección.

Los que conocen mi historia saben que difícil fue que me dieran una oportunidad en la Selección Nacional, pero Dios estaba detrás de todo esto, valió la pena la espera. Yo mismo me preguntaba por qué no me llamaban si tengo tanto tiempo en Europa, pero sabía en mi interior que no era el momento que Dios tenía para mí y cuando veo mi debut contra Puerto Rico y lo que pasó con Chile (anotó en ambos partidos), yo creo que ahí es cuando digo valió la pena callar y esperar.

Cuando se preguntaba ese ‘¿Por qué no me llaman?’, ¿qué se respondía usted mismo?

Humanamente no encontraba respuestas, si jugaba en Europa en segunda división, me fichó el Huesca de la primera de España, estamos hablando de la primera liga del mundo.

¿Cómo fue ese día en que te convocaron a la Selección?

El profe Coito me llamó, me preguntó cómo estaba, hablamos, me ayudó mucho saber más de él, su idea de juego. Además hablamos de mi fichaje por el Tondela y así se fueron dando las cosas.

¿Le ha costado asimilar lo que le ha pasado últimamente, al pasar de no ser tomando en cuenta a ser figura en la Selección mayor?

La verdad que no me ha costado, ha sido uno de mis sueños y cuando uno sueña, lo quiere cumplir. Le voy a ser sincero, nunca me imaginé que iba ser tan bonito como lo que pasó, pero sé que hay que tener los pies en la tierra, hoy podemos anotar un gol, mañana no, y hay que ser humildes, tener un equilibro en la vida y saber que gracias a Dios las cosas hoy se dan bien, pero mañana no se sabe.

¿Cómo asimila la fama?, ¿cree que pueda manejarla?

Sí, yo no tengo problemas con eso, todo es para la gloria de Dios y el día que me olvide de eso voy a caer, el fútbol es de momentos, a veces vamos a estar bien; a veces no, pero la verdad que no tengo problema con eso, lo importante es trabajar y dar lo mejor en el campo.

¿Llegó a pensar que había corrupción al saber que nunca lo tomaban en cuenta?

Sabemos que en el fútbol puede existir eso como en todas las partes del mundo, pero más que todo yo siempre pensaba: ‘será que me pasó factura el hecho de nunca haber estado en algún equipo de Honduras’, ese era mi pensar más que si había corrupción u otra cosa, tal vez como la gente no me conocía, pero bueno, le doy gracias a Dios por formarme en Europa, no fue algo fácil, irse tan joven para otro país es complicado, la cultura, la alimentación, pero bueno todo pasa por algo.

Jonathan Rubio se ve en el Mundial de Catar con la Selección de Honduras. Foto Moisés Valenzuela

¿Lloró alguna vez porque no lo llamaban a la Selección o cuando lo llamaron?

La verdad que no, pero sí me sentí muy alegre cuando me convocaron. Cuando miraba la lista y no aparecía me ponía triste porque estaba en un buen momento.

¿Se siente un jugador referente de la Selección?

Todavía no me siento así, sé del cariño de las personas, pero soy consciente que tengo que seguir trabajando, esto apenas comienza, tengo que esforzarme más. El hecho que la gente te apoye es una responsabilidad, pero no hay jugadores titulares, hay una buena competencia sana entre nosotros mismos.

¿La gran expectativa de la afición le genera miedo o lo inspira más?

La verdad que me motiva más ver cómo la gente grita mi nombre en el estadio, son de las cosas que nunca voy a olvidar. Mi debut fue mejor de lo que pensé, pude anotar, dar asistencia, fue muy especial.

Todo esto que le está pasando, ¿es más rápido de lo que pensó?

Es mejor de lo que algún día soñé porque siempre había esperado el llamado a la Selección y con 22 años uno dice que puede ser el momento adecuado.

¿Llegó a perder la esperanza en algún momento cuando no era convocado?

No llegué a perder la esperanza porque siempre dije que tenía que llegar a un equipo de primera en Europa, a un equipo grande y ahí me llaman sí o sí, pero sí pensé que no me llamarían porque he estado en buenos lugares y no pasaba nada, no sé qué es lo que más tenía que hacer para tener la oportunidad, pero bueno al final se dio.

¿Es cierto que usted habla tres idiomas?

Sí, los domino, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela bilingüe en San Pedro Sula, ahí aprendí inglés; el portugués por los años que tengo en Portugal; el francés porque viví seis meses en Suiza, ahí el equipo me pagó un curso intensivo para aprenderlo más rápido.

La gente ve que puedes ser el sustituto de Amado Guevara en la Selección, ¿qué te dice eso?

Mi pensamiento es dar lo mejor y hacer mi propio camino, al final cuando termine la carrera puedo decir si fui un sustituto de Amado. Me gustaría llegar a ser un referente de la Selección y compararme a jugadores como el mismo Amado o Julio “Rambo” de León, creo que no todavía, me falta, y al final veré si estuve a la altura de ellos o no.

Jonathan Rubio durante la entrevista con Golazo de Diario La Prensa. Foto Moisés Valenzuela

¿Cuál es su mayor desafío o su mayor sueño?

Poder llegar al Mundial de Catar 2022 es el mayor sueño por ahora. Considero que estamos por buen camino, vamos por un buen proceso y esperamos hacer las cosas bien, mi desafío con la Selección es seguir jugando, seguir creciendo. En el equipo de Portugal es afianzarme, creo que tengo muchas cosas por mejorar y creer.

Su caso no es muy común, se fue para España a los 14 años.

Sí, no fue fácil estar solo, dejar a la familia, amigos. Allá la gente no es muy cálida, en Barcelona, una cuidad multicultural, pasé muchos momentos difíciles. Lo más complicado fue cuando dije que quería ver a mi familia y estaba lejos de ellos, al principio iba con la alegría de un niño y nunca me voy a olvidar que como a los tres meses quería ver a mis papás y hubo un día que nunca olvido, me puse a llorar por no tenerlos, quería mirarlos, fueron momentos que me hicieron más fuerte.

¿Cómo fue su experiencia de firmar por el Huesca?

Fue muy lindo la verdad, uno de los mejores momentos de mi vida, solo estuve un mes y medio entrenando, ahora el equipo está en segunda y espero algún día regresar.

¿Dónde se ve en junio de 2022?

Ja ja ja, Dios quiera que clasificados al Mundial.

¿Qué me dice de su experiencia con el CD Tondela de Portugal?

Hasta el momento todo bien, he sumado minutos con el equipo, estamos haciendo un buen campeonato, peleando puestos europeos, estoy muy feliz.

¿Tiene la nacionalidad española?

No tengo nacionalidad española, pero estoy en los trámites de tener el pasaporte portugués y ya tengo cinco años de vivir ahí y tener la doble nacionalidad.