Futbolistas de Chile cancelan amistoso y Reinaldo Rueda amenaza con renunciar

Santiago, Chile.

Debido a la convulsión social que se vive en Chile, que ha causado 22 muertos, los jugadores de la Roja decidieron este miércoles no jugar un amistoso con Perú la próxima semana, agregando otro evento futbolístico cancelado por la crisis.

En medio de protestas que no cesan desde hace casi un mes, los convocados sostuvieron una reunión en el Complejo Juan Pinto Durán, el búnker de la Roja en Santiago, donde decidieron "no disputar el partido amistoso internacional ante la selección de Perú, programado para el próximo martes 19 de noviembre, en Lima", indicó un comunicado de la federación local (ANFP).

La decisión se tomó "en atención al momento social que vive nuestro país. Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Hoy Chile tiene prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes", indicó el volante y capitán del plantel, Gary Medel (Bolonia/Italia), en su cuenta de Twitter.

Tras estas palabras, el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, exdirector técnico de Honduras, dejó entrever su molestia por lo acontecido y puso en duda su continuidad al frente de la selcción chilena.

“Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si no prestan los jugadores por uno u otro factor… En este momento, socialmente, estamos identificados con una situación que es algo atípica, que no es normal, pero ¿y después? ¿cuándo se va a normalizar? esa es la gran pregunta”, indicó el estratega.

Consultado concretamente si está planteando una renuncia, el colombiano manifestó que “al buen entendedor, pocas palabras bastan”.

Las protestas en demanda de profundas reformas sociales estallaron el 18 de octubre en Chile y dejan hasta ahora 22 fallecidos, unos 2.000 heridos y cerca de 200 personas con lesiones en los ojos, por impactos de balines disparados por agentes antidisturbios.

"Hay un partido más importante que es el de la igualdad para que todos los chilenos vivan en un país más justo. Apoyamos las manifestaciones, pero sin violencia y sin heridos, tanto del lado de los manifestantes como de las fuerzas del orden", agregó Medel.