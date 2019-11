Hija de Jaime Villegas: "A partir de este día me declaro oficialmente anti-Real España"

San Pedro Sula, Honduras

Jaime Villegas, ex jugador y directivo hondureño, sorprendió al renunciar este martes de su cargo como gerente administrativo del Real España.

Tras la sorpresiva decisión tomada por el jugador, en las redes sociales ha generado diversos comentarios por lo acontecido y Melissa Villegas, hija del dirigente, causó revuelo al dejar su mensaje en donde señaló que no seguirá apoyando al conjunto sampedrano.

"A partir de este día me declaro oficialmente anti-Real España. Fue un honor haber sido aurinegra durante 40 años", escribió la dama en su cuenta oficial de Facebook.

Mediante conferencia de prensa, Jaime Villegas reveló que decidió hacerse a un costado de la máquina debido a que no cuenta con el tiempo necesario para cumplir bien con sus funciones, por lo que le dijo adiós al club de sus amores tras 50 de estar en la institución, tanto como jugador y dirigente.

Este fue el mensaje que dejó una de las hijas de Jaime Villegas en sus redes sociales tras la renuncia de su padre.

"Se me han delegado funciones muy importantes en el Congreso Nacional, que le traerán mucho beneficio al país y eso requiere mucho tiempo de trabajo, lo cual me complica la agenda para poder hacer bien mi labor en el Real España, que es un equipo grande y necesita que uno esté al cien por ciento”, declaró Jaime Villegas en conferencia de prensa.

Y añadió: "Fue difícil, la tomé en conjunto con mi esposa e hijos. No me voy resentido, al contrario, agradecido con esta institución. He estado en todos los títulos que ganó el equipo".