Pedro Troglio: "Lo que tengo que hacer es cumplir y salir campeón"

Tegucigalpa, Honduras.

La tensión ha bajado en el campamento del Olimpia, aunque se mantiene el compromiso y objetivo de salir campeón. Con el liderato de las vueltas del Apertura 2019 y un boleto a la final en el bolsillo, el semblante del argentino Pedro Troglio está más tranquilo.

Sus palabras están en concordancia al ánimo que mostró: "Yo estoy agradecido, feliz donde estoy, es un club que me dio la posibilidad de expresarme, que me libera a hacer lo que tengo ganas, que me respetan las decisiones; hago lo que quiero hacer, me escuchan y después he encontrado una buena recepción de la gente y de todo el medio", aseguró.

Continuó diciendo sobre este tema, "luego uno se pelea, se enoja y discute porque esto es como una familia y allí nos peleamos con la mujer, el papá y el hermano. Estoy feliz, cómodo, me siento bárbaro porque me respetan todo y lo único que tengo que hacer es cumplir, salir campeón que es para lo que me han contratado y si no sale tendré que seguir peleando".

CHIRINOS Y FIGUEROA

Con Olimpia se encuentran entrenando Maynor Figueroa y Michaell Chirinos, que se unió ayer a los trabajos del León para mantenerse en forma.

Sobre Chirinos afirmó que, "se presentó a entrenar porque hace un mes que no hace nada, esperemos que esté mejor y que se pueda quedar", manifestó.

Al referirse a la posibilidad que estos futbolistas puedan engrosar el plantel olimpista: "Con estos futbolistas no los cuento, a ver qué pasa hasta enero porque es un riesgo; los tenés y se van como se fue Chirinos a una semana de estar con vos, al igual que Maynor Figueroa. Veremos qué pasa".

Troglio consideró que Chirinos no debió irse a medio torneo: "Se lo aconsejé, igual hizo un buen torneo y un gran contrato. Me parece que dos meses para irse no era bueno, tenía que haberse quedado acá, hacer goles acá, pero bueno; son decisiones y esas son respetadas", finalizó.