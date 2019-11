Sterling, fuera de la convocatoria inglesa por un altercado con Joe Gomez

Londres.



El futbolista del Manchester City Raheem Sterling y el del Liverpool Joe Gomez se enzarzaron este lunes en un pequeño altercado que ha terminado con la salida de Sterling de la convocatoria inglesa.



Según explicó la FA (Federación inglesa de fútbol), ambos futbolistas se vieron involucrados por un "altercado" en un área privada, razón por la que Sterling se ha marchado de la convocatoria.



Sterling se disculpó públicamente en redes sociales y explicó que ahora ambos futbolistas están "bien".

"Joe y yo hemos tenido una conversación y ahora hemos pasado página. Estamos en un deporte donde las emociones van muy rápido y soy lo suficientemente hombre como para admitir que me dejé llevar por ellas", aseguró el atacante del City.



"Ambos entendemos que fue una cosa de 5 o 10 segundos que se ha acabado, ahora miramos adelante y no hagamos esto más grande de lo que es", añadió.



Inglaterra se medirá a Montenegro este jueves con la posibilidad de clasificarse para la Eurocopa de 2020 en caso de una victoria, sin Sterling en el equipo.



El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, habló también del incidente y dijo que "desafortunadamente" las emociones por el encuentro que el Liverpool le ganó al City por 3-1 estaban aún "recientes".



"Hemos tomado la decisión de no tener en cuenta a Raheem para este partido contra Montenegro. Mi sensación es que es lo mejor para el equipo", afirmó.