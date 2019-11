Romell Quioto, Jonathan Rubio, México y naturalizados: La segunda parte de la exclusiva con Fabián Coito

San Pedro Sula, Honduras

En nuestra segunda parte de la entrevista exclusiva con Fabián Coito, el seleccionador de Honduras se pronunció sobre lo que será la hexagonal rumbo al Mundial del 2022, además se refirió sobre lo que se avecina para la Sub-23 y le consultamos sobre el tema de los naturalizados en la H.

El estratega sabe que carga en sus espaldas la ilusión de todo un país, aunque no le pesa el compromiso, pues contagia de confianza, de optimismo; pero sobre todo el técnico uruguayo de la Selección Nacional refleja una seguridad tremenda cuando habla de lo que deberá de encarar Honduras.

¿El portero Luis “Buba” López le da seguridad en la portería?

Que es lo que va a pasar nadie lo puede saber... A mí me da garantía, es un jugador también muy trabajador, un buen compañero que se supera día a día.

¿Cómo ve los rivales del área, está Honduras al nivel de ellos?

Sacando a México, yo creo que estamos en un nivel parecido, cada uno con sus fortalezas. Estados Unidos y Costa Rica con buenas ligas, buenas canchas, jugadores en Europa, pero siento que estamos a un nivel parecido y cuando nos enfrentemos veremos quién impone condiciones en la cancha.

¿Qué departamento en el campo le da confianza y cuál le preocupa más?

Hoy, la zona defensiva nos da la confianza por la seguidilla de partidos que hemos tenido. El marco, los centrales se han repetido, los laterales también, y eso nos ha ayudado para la idea que queremos imponer, pero en lo que tenemos que seguir trabajando en las distintas líneas para que seamos un equipo compacto, que nuestra línea de contención sea mejor y en ataque ser más contundentes.

¿Prefiere que se meta a la hexagonal El Salvador o Canadá?

No tengo preferencias realmente.

¿A la selección de México cómo la ve?

México es una gran selección, tiene una liga competitiva, jugadores en Europa. Cuando nos toque jugar hay que estar bien preparados, es una linda experiencia jugar contra ellos, también son selecciones vulnerables y ahí podemos aprovechar.

¿Hay algún jugador de Honduras que le ha sorprendido hasta el momento?

Yo no me animo a decir impresionante, a mí me ha parecido un buen jugador Jonathan Rubio, el entendimiento que tiene para adaptarse al juego, aporta siempre a la Selección.

¿Le preocupa la inexperiencia del medio campo?

Yo creo que puede estar más consolidado, que los jugadores que han venido jugando nos aporten más cosas, que tengan ritmo, intensidad. Luis Garrido que pueda jugar, Bryan Acosta también, Carlos Pineda viene creciendo, incorporar más ritmo a Alex López, Jorge Álvarez viene también creciendo.

¿Usted también va a dirigir la Selección Sub-23?

Sí, tenemos un cuerpo técnico numeroso. En caso de que tocara dividirse lo podríamos hacer perfectamente, pero me parece muy bueno que esté al mando del cuerpo técnico de la Selección Mayor porque es una continuidad en paso intermedio entre la Sub-20 y la Mayor. El objetivo es darle participación en la Mayor y habla de un proceso que va por buen camino.

¿Cuántos jugadores de la Sub-20 y Sub-23 ve consolidados en la Mayor para la eliminatoria?

Más de lo que yo crea o diga es los que más han jugado, como Denil Maldonado, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, que son los que más minutos han tenido. Otros jugadores que se van añadiendo como Douglas Martínez, Kervin Arriaga, Darixon Vuelto, que vienen haciendo bien las cosas en sus equipos, para que tengan oportunidad en la H.

Si siguen así, en la hexagonal estarían con una buena confianza. Douglas me genera confianza, es muy maduro y me parece buen jugador.

Romell Quioto y Michaell Chirinos están inactivos, ¿eso le preocupa o pueden volver a ser tomados en cuenta pronto?

Más que preocuparme estoy queriendo que ellos se incorporen a un club, son jugadores importantes para la Selección.

Maynor Figueroa tiene 36 años, ha demostrado profesionalismo y compromiso, ¿pero usted cree que va a llegar bien a la eliminatoria?

Yo creo que sí, de cualquier manera somos sabedores de la edad que tiene, también tenemos otras alternativas; pero hoy me parece que sí llegará bien.

¿Qué es lo más le inquieta en la búsqueda de un equipo titular?

En un equipo que tenga ritmo, que sea corto, que entienda la idea que queremos imponer en la cancha.

¿Qué le dejó el traspié de la Copa Oro?

Aprendizaje, como pasa en este tema del deporte luego de que no se cumplen los objetivos trazados. Las derrotas dan lugar a la reflexión, al cuestionamiento. A mí me dejó mucha enseñanza más allá de que creo que hicimos cosas buenas en las canchas.

¿Ese fracaso fue el punto de partida del recambio de algunos jugadores?

Pensé en el recambio como correspondía con jugadores que venían, había que ver otras opciones y darle la misma idea con jugadores que podían hacerlo.

Sobre el tema de los jugadores naturalizados, ¿qué opina del portero argentino Jonathan Rougier y del colombiano Yustin Arboleda?

Los dos jugadores que mencionaste son muy buenos. Si fueran hondureños por supuesto que estarían dentro de los elegibles para la Selección.