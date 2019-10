Messi confiesa quién es su futbolista preferido: "Fue lo mejor que vi en mi vida"

Barcelona, España.

El astro argentino Lionel Messi mostró su humildad y ha causado revuelo al confesar quién es su futbolista favorito de todos los tiempos.

En declaraciones a TyC Sports de Argentina, "La Pulga" señaló que el jugador que más le ha impresionado es nada más y nada menos que el exatacante brasileño Ronaldo Nazario.

"Ronaldo fue un fenómeno. De todos los delanteros que he visto en mi vida, él fue el mejor. Un jugador impresionante desde cualquier aspecto". declaró el considerado como mejor futbolista en la historia del FC Barcelona.

Inmediatamente estas palabras no han pasado desapercibidas ya que muchos han quedado sorprendidos por la confesión del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Messi y Ronaldo no llegaron a coincidir en algún partido ya que cuando el argentino comenzó en el fútbol, el brasileño ya no estaba en Europa y daba sus últimos pasos.

El exgoleador brasileño Ronaldo Nazario fue elegido por Messi como el futbolista que más disfrutó.

La 'Pulga' también recordó a otro de los talentos más representativos del fútbol brasileño: Ronaldinho. Hablando de sus primeros años en el F.C. Barcelona, el argentino resalta el gran apoyo en que se convirtió 'Dinho' cuando apenas tenía 17 años.

"Ronaldinho me apadrinó y me hizo sentir cómodo. Después, dentro de la cancha, obviamente, me encantaba y lo buscaba siempre, pero fueron pocos años los que disfrutamos juntos", indicó.