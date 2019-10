Héctor Vargas: "El número mágico para nosotros es 41 puntos"

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, tiene plena confianza que terminarán en el primer lugar del torneo Apertura 2019, posición que les asegurará una finalísima. Además voloró el sistema de competencia, la pentagoal.



Los verdolagas fallaron de local en la jornada 16 al empatar frente al Vida por 0-0, resultado que les pude complicar si el Olimpia derrota hoy a Real Sociedad en Tocoa.



Del entrenador uruguayo Fernando Araujo y del Vida tuvo buenos comentarios: "Lo conocía porque hicimos un amistoso previo al inicio del campeonato, han hecho un campeonato digno, es un equipo sólido. Han hecho una buena cantidad de puntos y están en un lugar para jugar la pentagonal", aseguró el argentino en Cinco Deportivo.



El oriundo de Formosa, Argentina, destacó que merecieron ganar en el duelo frente a los ceibeños. "Solo nos faltó el gol, tuvimos opciones de concretar".



En ese partido se añadieron ocho minutos de descuentro y fue criticado por el entrenador Fernando Araujo: "Si yo veo a alguien de mi equipo que pierde tiempo le voy a reclamar", sostuvo.



Marathón volverá a la actividad del campeonato hasta el 10 de noviembre con Olimpia en calidad de visitante. "Tenemos planificado el fin de semana un amistoso con Real Sociedad", agregó.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y EL CALENDARIO



Vargas consideró que Motagua no ha perdido la posibilidad de pelear por el primer lugar. "Nos ganaron 1-0 en Juticalpa. Va a depender mucho de lo que haga con Olimpia (3 de noviembre", hoy contra España tienen muchas posibilidades de ganar".



¿Cuántos puntos necesita para ganar las vueltas? se le consultó al técnico verdolaga. "El numero magico es 41 para nosotros", respondió.



Apuntó que el Olimpia, quien tiene 32 puntos y sigue de cerca a Marathón que cuanta con 37 unidades, puede ceder terreno. "Inclusive hoy pueden tener problemitas, la cancha, clima, no es fácil ante Real Sociedad. Motagua no puede perder otro clásico".



El sistema de pentagonal es un formato que le agrada al timonel de los panzas verdes. "Me pareció fantástico incluso por la pelea del primer lugar, quedar en primero se puede quedarse cerca de 43 puntos y del récord de Chelato. He visto cosas que no me gustan y lo digo".



Olimpia y Motagua están a punto de agarrar el boleto a la final de la Liga de Concacaf y Héctor Vargas desea ver una final entre clubes catrachos en este campeonato. "Están los viajes y lesiones, pero me gustaría que fuera una final hondureña".



El Marathón espera que los clásico vuelvan a disputarse en el estadio Yankel Rosenthal para la siguiente etapa del campeonato y envió un mensaje contundente Héctor Vargas. "Jugamos una final y semifinal no pasó nada. No hubo violencia. Todo pasa porque no quieren ir al Yankel, es un lugar difícil para jugar, quieren hacer al estadio inseguro".