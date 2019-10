Jorge Pineda a la afición del Marathón: "No somos Real Madrid ni Barcelona"

San Pedro Sula, Honduras

Jorge Pineda, asistente técnico del equipo Marathón, habló luego del empate 0-0 en casa ante Vida, resultado con el que ponen en riesgo el primer lugar de la tabla de posiciones.

Pesé a eso, el DT no ve ningún problema y cree que van bien para conseguir ese primer objetivo que es quedarse con el liderato.

"Un partido que la idea era ganar, había una estrategia en base a lo que presenta el Vida, pero nos encontramos con adversidades como no ser claros en el último toque, un Vida que contragolpeo, en el según,do tiempo se logró mejorar, nosotros nos equicamos y ellos aprovecharon, seguimos con visión de estar en el primer lugar, el partido ante Olimpia será trascendental", comenzó diciendo Pineda.

AFICIONADOS QUE LLEGAN A INSULTAR

Jorge Pineda cuestionó a un sector de los aficionados que estuvo insultando durante el juego ante los cocoteros.

"Nos vamos encontrando con tipos que vienen a beber, su frustración la vienen a sacar a un partido de fútbol, nosotros no somos Real Madrid ni Barcelona, nosotros hace dos años llegamos con Vargas y los hemos tratado de mantener en puestos importantes, lo que quieren ver es un equipo arrollador, los jugadores son seres humanos que se equivocan, no se puede con un aficionado que venga a insultar a nuestra gente, prefiero pagar su boleto y que no venga, somos personas que merecemos respeto", expresó.

Y agregó: "La gente viene a sacarse la frustración de lo que está pasando en el país, no nos vamos a desesperar. Ahora viene Olimpia, equipo al que ya le hemos ganado de visita, les quitamos un invicto de más de 30 partidos".

Jorge estudió bien al rival, pero no les pudieron hacer daño. "Ellos no salieron de un orden, había más función defensiva que ofensiva, en el segundo tiempo se intentó entrarle más, no se pudo, faltan dos fechas, no entiendo cuál es el problema, dependemos de nosotros mismo, nos hemos visto mejor que en nuestra cancha".

Pineda cerró hablando sobre lo que han hecho hasta el momento y que cree que deben seguir así para quedarse con el liderazgo.

"Sentirse menos de lo que hemos sido sería ser mediocre y no los somos, estamos conscientes que viene lo mejor, podemos lograr el objetivo", cerró.