¡Escándalo! Un audio destapa corrupción de Gustavo Matosas en la Liga MX

Distrito Federal, México.

El uruguayo Gustavo Matosas, actual entrenador del Atlético de San Luis, se ha visto envuelto en un tremendo escándalo de corrupción en el fútbol mexicano.

Matosas ha sido acusado de pedir sobornos en la Liga MX para fichar futbolistas. Todo esto cuando dirigía al León en 2012, año previo al que salió bicampeón con el conjunto de los esmeraldas.

Dentro de los audios revelados en el noticiero En Punto de Televisa, se puede apreciar cómo Matosas sostiene conversaciones con el representante Fernando Pavón, con quien lleva a cabo el acuerdo por la llegada del uruguayo Matías Britos.

“¡Tenemos un arreglo, haces un arreglo conmigo. Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema. Si sale el negocio me la das, y si no sale no me lo das. Tienes plan A, plan B y plan C, capaz que te pasan millón y medio por Britos y dicen ‘No, es mucho y ahí va Varela y Greg Tylor y afuera de la Copa”, se escucha a Gustavo Matosas.

Gustavo Matosas renunció a inicios de septiembre del cargo de seleccionador de Costa Rica y su excusa fue que estaba "aburrido".

Posteriormente, Pavón le pregunta a Matosas dónde quiere que le lleve el dinero y este le termina por indicar que con su madre. Sin bien no se detalla con exactitud la fecha de dichos audios, el reportaje indica que en días posteriores a las grabaciones, el León terminó por fichar al delantero charrúa, Matías Britos.

El fichaje de Matías Britos, procedente del Defensor Sporting Club de su país, se realizó en 2012 y el atacante salió campeón con los esmeraldas en dos ocasiones.

Esta es una práctica común en el futbol mexicano, según palabras del presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz. "Muchos se hacen multimillonarios a costa de los jugadores y de los directivos; muchas veces por temor o por intentar quedarte en un club (los jugadores) no dicen nada y desgraciadamente esto termina afectando al fútbol";, señaló el directivo.