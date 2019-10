Pedro Troglio: "El que va líder es Marathón y es al que tenemos que vencer"

San Pedro Sula, Honduras.

Alegre y relajado se mostró el entrenador argentino Pedro Troglio previo al entrenamiento del Olimpia este viernes en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Los Leones le dan vuelta a la página luego de su triunfo (2-0) contra el Saprissa por la Liga de Concacaf y se alistan para seguir en la pelea del primer lugar en el Torneo Apertura 2019.

"Los días de descanso son pocos, teniendo en cuenta que tengo que ir el jueves a Costa Rica, el domingo después el clásico, el miércoles siguiente, si pasamos, la final y luego Marathón, tenemos que tratar de llegar la mejor manera", dijo el técnico.

Los merengues jugarán el domingo contra la Real Sociedad y Troglio tiene claro que no hay margen de error. "Complicado por el horario, me dijeron que hace calorcito, es a las 3 de la tarde en una cancha que no está en buenas condiciones, pero son pruebas buenas para el plantel, hay que ganar en canchas duras , habrán de cinco a síes cambio por el desgaste físico, no tenemos margen de error en el Liga".

SOBRE MARATHÓN

Troglio elogio a Marathón y dice que es el equipo al cual todos quieren derrotar. "Yo cuando dije que Marathón es el candidato a vencer es porque nosotros y Motagua estamos jugando torneos internacionales, hoy el que va puntero es Marathón, es al que tenemos que vencer todos para bajarlos, es un equipo sólido, el otro día que perdía 2-0 dije que bueno, y después ganaba 3-2. Es un equipo que hace muchos goles, tiene jugadores de muy buen manejo de pelota, dos delanteros formidables",destacó.

Pedro Troglio dialogando con Matías Garrido en el entrenamiento del Olimpia. Foto Neptalí Romero

La competencia de Liga Nacional: "Es un torneo difícil, complicado, que está bien organizado, pero si me preguntas ¿qué hay que mejorar?, son los terrenos de juego, no solo a nivel de Liga Nacional sino que de formativa porque se juegan en canchas sintéticas y está comprobado que es malo, si apostaría por algo y si lo toman como consejo es arreglar los terrenos de juego".

Final de Liga Concacaf ante Motagua: "Me da lo mismo, yo quiero llegar a la final, después si es Motagua o Alianza hay que ganarla, para ustedes (prensa) sería hermoso, un morbo terrible, es algo fantástico para el fútbol hondureño que los dos lleguen a la final, sería muy bueno".

EL CLÁSICO CAPITALINO

Troglio se refirió a la fecha del clásico ante Motagua: "Para mí había que jugar en algún momento con Marathón. Yo si fuera Marathón hubiera preferido jugar contra nosotros dos días y medio después de haber venido de Costa Rica, el reglamento te dice que tenés que jugar antes que termine el campeonato e íbamos a jugar (ante Motagua) antes que terminara la fecha 18, ayer me estuvieron preguntando de eso toda la tarde pero estábamos pensando en Saprissa, nosotros no tenemos problemas, hay que jugarlos".

"¿Motagua regalar puntos? Yo creo que estaba bien como ya lo habían analizado, jugábamos con Marathón a nuestra vuelta de Costa Rica, después una hipotética final y el 10 ante Motagua, ¿que Motagua nos va a regalar los puntos?, ustedes creen que si no va pasar eso", cerró.