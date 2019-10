Marathón pide a la Liga Nacional que el Olimpia-Motagua sea antes de la jornada 17

San Pedro Sula, Honduras.

El estadio Yankel Rosenthal fue inspeccionado por representantes de Copeco, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, quienes hicieron una valoración de la parte estructural del recinto y también sobre sus condiciones de seguridad.

El gerente deportivo del Marathón, Rolando Peña, manifestó que esta evaluación puede llevar a que el Yankel sea habilitado para los clásicos.

Aunque aclaró que quedan algunas medidas por tomar. Una de esas es que Marathón habilitará una salida por el sector de sol. “Con esto se rompería esa teoría de que teníamos un solo lugar por donde evacuar a la afición”, afirmó Peña. Los verdes quieren regresar a casa.

Rolando Peña con representes de Copeco y la Policía Nacional.

OTRA SOLICITUD A LA LIGA NACIONAL

El club verdolaga, además, ha emitido un comunicado para la Liga Nacional pidiendo que el clásico capitalino Olimpia-Motagua se dispute antes de la jornada 17, en la que el Marathón debe visitar a los merengues.

Y es que el encuentro entre blancos y azules todavía no tiene fecha para jugarse luego de que se suspendiera por los hechos trágicos del 17 de agosto cuando cuatro aficionados murieron en las afueras de estadio Nacional.

"No se conoce con certeza cuál puede ser el atraso de la Junta Directiva de la Liga Nacional para no programar dicho encuentro, ya que se había acordado en la última sesión de la Liga celebrada en fecha 19 de septiembre del año en curso (2019) que dicho partido se programaría para jugarse en las fechas doce o trece de octubre y que el presidente de la Liga, Wuilfredo Guzmán gestionaría ante la Federación el préstamo de jugadores de ambos equipos (Olimpia y Motagua) ya que el partido frente a Martinica no sobrepasaba en importancia a la reprogramación exigida", comienza el comunicado del Marathón.

Para el equipo sampedrano esa tardanza ha generado "fuertes críticas contra la Junta Directiva de la Liga por falta de gestión para programar dicho encuentro. Se ha generado comentarios que expresan desconfianza en lo que podrá pasar en dicho encuentro que abonan en nada a la credibilidad del Torneo de Apertura 2019-2020".

El comunicado del Marathón.

Agrega que "se castigan a los cinco equipos que no califiquen a la pentagonal con diez días más de salarios en vista que dicho encuentro se tiene que programar en la semana que termina el torneo".

Marathón, líder del campeonato con 36 puntos, seguido por Olimpia con 32 y Motagua con 28, pide a la Liga que el clásico capitalino se dispute antes de la fecha 17. "El Club Deportivo Marathón solicita públicamente que el partido entre Olimpia y Motagua sea reprogramado a jugarse antes del partido que por la jornada 17 se encuentra por jugar entre Olimpia y Marathón, esto para poder ante tanta indecisión generar un ambiente de transparencia en el torneo, emular el Fair Play desde el seno de la Junta Directiva de la Liga Nacional y evitar que se juegue a conveniencia por actores que todos entendemos tiene mucha experiencia en este tipo de 'astucias'", disparó el club verde.